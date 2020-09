A corrida deste domingo da Fórmula 2 acabou durando bem menos que o esperado. Em vez de sua duração tradicional, a prova foi encerrada antes do grid completar a oitava volta, devido a um acidente entre Jack Aitken e Luca Ghiotto, que causou uma bandeira vermelha. No final, Guanyu Zhou foi declarado o vencedor em meio ao caos.

Na largada, Aitken teve uma boa saída, passando Nikita Mazepin e tentando desafiar Zhou pela liderança na Curva 2, mas a boa forma do inglês durou pouco, sendo ultrapassado novamente por Mazepin na volta seguinte, perdendo a posição também para o líder do campeonato Mick Schumacher, que havia saído em oitavo.

Na frente, Mazepin diminuía a diferença para Zhou quando a prova foi interrompida devido a forte batida entre Aitken e Ghiotto. O italiano da Hitech havia assumido a posição na entrada da Curva 2, mas o piloto da Campos tentou dar o troco na curva seguinte. Com eles andando lado a lado, Aitken acertou o carro de Ghiotto e ambos foram parar nas barreiras de proteção.

A prova foi interrompida imediatamente para a retirada dos carros e reparo das barreiras, mas o carro de Ghiotto foi visto pegando fogo por causa de um vazamento de combustível. Com isso, a direção de prova optou por encerrar a corrida 25 minutos após a paralisação.

Com menos de 75% da corrida concluída, os pilotos receberam apenas metade dos pontos. Zhou foi declarado o vencedor, em seu primeiro triunfo na categoria, enquanto Mazepin e Schumacher completaram o pódio. Mesmo com a batida, Aitken e Ghiotto terminaram em quarto e quinto.

Entre os brasileiros, Pedro Piquet foi o melhor colocado ao final, terminando em nono, ficando a uma posição da zona de pontos da corrida 2. Já Felipe Drugovich foi o 20º e último enquanto Guilherme Samaia abandonou antes mesmo da interrupção da prova.

Com apenas duas rodadas no Bahrein restantes no campeonato, Mick Schumacher segue na liderança com 191 pontos, 22 a mais que Callum Ilott em segundo. Yuki Tsunoda completa o Top 3 com 147.

A F2 tira agora dois meses de folga após dez etapas consecutivas ao lado da F1, retornando apenas no final de novembro para as quatro últimas corridas, todas no circuito do Bahrein.

Confira o resultado final da Corrida 2 da F2 em Sochi:

POS Piloto Equipe Diferença 1 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi - 2 Nikita Mazepin Hitech Grand Prix 0.8s 3 Mick Schumacher Prema Racing 4.8s 4 Jack Aitken Campos Racing 6.4s 5 Luca Ghiotto Hitech Grand Prix 7.6s 6 Yuki Tsunoda Carlin 8.2s 7 Callum Ilott UNI-Virtuosi 9.1s 8 Dan Ticktum DAMS 9.7s 9 Pedro Piquet Charouz Racing System 10.5s 10 Robert Shwartzman Prema Racing 11.2s 11 Jehan Daruvala Carlin 11.9s 12 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 12.4s 13 Christian Lundgaard ART Grand Prix 13.5s 14 Marcus Armstrong ART Grand Prix 14.0s 15 Marino Sato Trident 14.6s 16 Giuliano Alesi MP Motorsport 15.0s 17 Louis Deletraz Charouz Racing System 15.7s 18 Juri Vips DAMS 17.1s 19 Roy Nissany Trident 17.7s 20 Felipe Drugovich MP Motorsport 38.0s - Guilherme Samaia Campos Racing Abandono - Jake Hughes BWT HWA RACELAB Abandono