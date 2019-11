Juan Manuel Correa divulgou um vídeo em suas redes sociais em que é possível ver o jovem se levantando pela primeira vez desde o acidente em que se envolveu durante o GP da Bélgica de F2, que praticamente destruiu uma de suas pernas e que tirou a vida de Anthoine Hubert.

Correa está hospitalizado desde o dia 31 de agosto deste ano, quando aconteceu o acidente na primeira volta da corrida em Spa. De lá para cá, o norte-americano, que chegou a ficar em coma, passou por diversas cirurgias para reconstruir a perna direita.

Nas últimas semanas, várias personalidades do esporte a motor visitaram o jovem, que nasceu no Equador, mas foi criado nos Estados Unidos. Entre os visitantes, estão Alex Albon, que pilota pela Red Bull na F1 e Sophia Florsch, pilota alemã que protagonizou um grave acidente no GP de Macau, em 2018.

No vídeo, Correa comenta com a equipe de médicos e enfermeiros que é estranho voltar a sentir todo o peso do corpo sobre as pernas e uma enfermeira pergunta a ele como se sente, ao que o jovem piloto responde: “horrível”, antes de rir e voltar a sentar na cama.

Nas redes sociais, Correa escreveu: “Primeira vez em pé. Progredindo lentamente”.

Correa e Hubert na Fórmula 2:

Correa é 12º no campeonato da F2 e tem feito uma temporada impressionante como estreante. Ele teve bons resultados em Baku e Paul Ricard neste ano.

Hubert venceu duas vezes, na França e em Mônaco. A Federação Internacional de Automobilismo revelou no domingo que já iniciou uma investigação sobre o acidente. Relembre a carreira do francês abaixo:

Galeria Lista Anthoine Hubert nasceu em 22 de setembro de 1996, em Lyon, na França. 1 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service Ele começou a correr em monopostos em 2013, quando foi campeão da Fórmula 4 francesa. 2 / 20 Foto de: FIA Formula 2 No ano seguinte, o jovem para a F-Renault. 3 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service Após uma temporada de adaptação, o francês terminou em quinto lugar no campeonato, com duas vitórias em sete pódios, além de duas poles, em 2015. 4 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Em 2016, Hubert deu mais um passo e foi para a Fórmula 3 europeia. 5 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Contra pilotos como George Russell, Lance Stroll — que ficou com o título — e Callum Ilott, o francês venceu uma corrida e ficou em oitavo no campeonato. 6 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service No ano seguinte, em 2017, o piloto foi para a antiga GP3, hoje F3. 7 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service Na temporada de estreia, pela ART Grand Prix, Hubert terminou em quarto, com quatro pódios. A consagração viria no seu segundo ano na categoria. 8 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service Em 2018, o francês foi campeão da GP3. 9 / 20 Foto de: FIA Formula 2 Numa temporada contundente, o jovem somou duas vitórias e um total de 11 pódios. 10 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service Na foto, ele comemora o título ao lado de Alain Prost. 11 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service Anthoine Hubert em foto com Pedro Piquet. 12 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service Em 2019, Hubert subiu para a F2 com a equipe BWT Arden. 13 / 20 Foto de: JEP / Motorsport Images Ele conquistou duas vitórias na temporada. Uma delas foi na França, em Paul Ricard. 14 / 20 Foto de: FIA Formula 2 E outra no mítico circuito de rua de Mônaco. 15 / 20 Foto de: FIA Formula 2 Capacete de Anthoine Hubert. 16 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Capacete de Anthoine Hubert de lado. 17 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Neste sábado, porém, a promessa acabou falecendo após o grave acidente na curva Eau Rouge. 18 / 20 Foto de: FIA Formula 2 Hubert era piloto do programa de talentos da Renault. 19 / 20 Foto de: FIA Formula 2 Anthoine Hubert, 1996-2019. RIP. 20 / 20 Foto de: FIA Formula 2

