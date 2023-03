Carregar reprodutor de áudio

Atual campeão da Fórmula E, o belga Stoffel Vandoorne -- que fez a pole position do ePrix de São Paulo e terminou a primeira corrida da história da categoria no Brasil em sexto -- criticou o fato de que alguns, incluindo ele mesmo, evitaram liderar a prova disputada neste sábado no Anhembi. Isso porque o piloto que estava à frente do pelotão não conseguia economizar energia como quem estava atrás de outro carro, pegando vácuo. A pista do País tem a maior reta da temporada da F-E.

“Eu estava tentando deixar eles (pilotos que estavam atrás) passarem, levantando [o pé do acelerador] loucamente cedo em todos os lugares e é por isso que às vezes você via na TV algum tipo de ultrapassagem dupla estranha, porque todo mundo estava levantando [o pé] cedo. Mas eu não consigo parar o carro na pista, é uma corrida... É a 'penalidade' de estar na frente e abrir um buraco no ar [que permite que os pilotos atrás se aproveitem do vácuo", disse o ex-McLaren na F1.

“Houve alguns casos em que isso (tirar o pé) foi muito perigoso na curva 1, porque eu estava levantando [o pé] muito cedo e António [Félix da Costa, português que largou em segundo com a Porsche] meio que foi ao meu lado. Mitch [Evans, neozelandês que venceu com a Jaguar] foi ao meu lado. Acho que em um ponto estávamos quase em quatro na curva 1 porque todo mundo estava tentando não liderar a corrida. Tornou-se um bem perigoso em alguns pontos, sim.”

Félix da Costa seguiu a mesma linha, elogiou Vandoorne e ponderou: “Acho que Stoffel fez uma ótima corrida, considerando quantas voltas ele liderou, e por isso ele foi um 'furador de ar' para todos nós. Não tenho certeza se gosto disso... Acho legal, mas esse carro prova esse efeito de qualquer forma, e demais, então acho que, em certo grau, o que temos em outros fins de semana é ok, mas aqui foi muito".

Di Grassi e BASTIDORES da chegada da Fórmula E ao Brasil; Sette Câmara analisa PISTA do ePrix de SP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com #222 – ‘Buraco’ da Ferrari é maior que o da Mercedes em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: