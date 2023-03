Carregar reprodutor de áudio

Piloto britânico da Andretti na Fórmula E, Jake Dennis segue na vice-liderança do campeonato mesmo após abandonar o ePrix de São Paulo neste sábado.

Entretanto, viu o líder Pascal Wehrlein, da Porsche, abrir vantagem na tabela. Os dois, aliás, chegaram a se tocar na primeira corrida da história da categoria no Brasil.

E na opinião do inglês, o compatriota Dan Ticktum é o culpado de tudo.

Isso porque o piloto da NIO 333 bateu em Dennis antes do toque entre Jake e Wehrlein. "Algum idiota 100 metros atrás de mim esquece de frear e bate em mim. Típico... Não sei mais o que posso fazer. Não sei o que ele está pensando. Vi a onboard e parece que ele estava em seu 'mundinho'. Estou muito aborrecido com 'Dan'. Dói... eu e a equipe nos preparamos a semana toda longe de casa, com todo o esforço nos bastidores, para um cara esquecer de frear. É ridículo", disparou Dennis.

A 'versão' de Ticktum

Dan Ticktum, NIO 333 FE Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

O piloto da NIO 333, por sua vez, assumiu a culpa: "Eu simplesmente não parei. Essa superfície de concreto, quando está emborrachada, ok, mas quando você está fora da [linha ideal]... Quero dizer, comecei a frear antes mesmo do carro que eu estava tentando ultrapassar e simplesmente não parei. Nunca passei por isso em toda a minha carreira, simplesmente não parei (freei, no caso). Claro, caso eu o veja (Dennis), pedirei desculpas, pois obviamente não quis fazer aquilo. De forma alguma...".

