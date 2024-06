Um erro de Nick Cassidy e uma punição para Mitch Evans fizeram com que a Jaguar dos pilotos neozelandeses 'jogasse fora a vitória' no ePrix de Portland, com António Felix da Costa triunfando com a Porsche -- o português ex-campeão da Fórmula E chega a 2 vitórias seguidas na categoria elétrica.

Líder do campeonato, Cassidy estava a caminho de conquistar sua terceira vitória da temporada e, com isso, colocar uma mão no título já no Portland International Raceway, no Oregon, noroeste dos Estados Unidos.

Mas, na penúltima volta, o piloto da Nova Zelândia errou na curva 10, o que o deixou fora de linha na curva seguinte à direita, com o competidor da Jaguar rodando e terminando fora dos pontos. Seu companheiro e compatriota Evans estava logo atrás e cruzou a linha de chegada, mas teve penalidade de cinco segundos após toque com o britânico Jake Hughes, da McLaren, e assim cedeu o lugar mais alto do pódio a da Costa, vitorioso novamente após Xangai -- são três vitórias nos últimos quatro ePs.

Mitch ainda caiu para oitavo, com o pódio sendo completado pelo holandês Robin Frijns, segundo colocado com a Envision, e o veterano francês Jean-Éric Vergne, que 'fechou' o top 3 com a equipe DS Penske.

Pilotos titulares da F-E em tempo integral, os brasileiros Lucas di Grassi, da Abt-Cupra, e Sergio Sette Câmara, da ERT, foram respectivamente 11º e 14º. Também do Brasil e reserva da Nissan, Caio Collet substituiu o britânico Oliver Rowland, que está doente, e cruzou a linha de chegada em 18º.

Resultado do ePrix de Portland da Fórmula E:

A REAPROXIMAÇÃO de Senna e Prost e a TROCA McLaren-Williams: assessora de Ayrton, Betise conta TUDO!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!