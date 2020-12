A rodada dupla de abertura da temporada 2020/2021 da Fórmula E na capital do Chile, Santiago, foi originalmente agendada para os dias 16 a 17 de janeiro no Parque O'Higgins. No entanto, a F-E publicou um breve comunicado nas redes sociais na noite desta terça-feira, anunciando que a prova foi adiada e que a categoria está trabalhando para remarcar as corridas para o final do primeiro trimestre de 2021.

A declaração diz: "Em consulta com o município de Santiago, o E-Prix de Santiago foi adiado. As corridas não serão mais disputadas nos dias 16 e 17 de janeiro e estamos trabalhando com a cidade para finalizar as datas nas quais as corridas serão realizadas no primeiro trimestre de 2021."

O adiamento foi motivado pela rápida disseminação da nova cepa do coronavírus identificada na Grã-Bretanha.

Com cinco equipes - Envision Virgin Racing, Mahindra Racing, Mercedes, NIO 333 e Jaguar Racing - sediadas no Reino Unido, o staff não poderá viajar para o evento.

Uma declaração fornecida ao Motorsport.com acrescentou: "Devido às notícias recentes sobre o Chile fechando temporariamente suas fronteiras com o Reino Unido, em conjunto com o Município de Santiago concordamos em adiar o E-Prix de Santiago. A rodada dupla de 16 e 17 de janeiro não acontecerá.”

“Estamos trabalhando com a cidade para definir as datas em que as corridas serão realizadas no final do primeiro trimestre do ano. Anunciaremos oficialmente essas novas datas como parte da atualização do nosso calendário de janeiro, quando também confirmarmos o segundo lote de corridas para a temporada 2020/21.”

