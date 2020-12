Ex-piloto da Fórmula E não vê sinceridade de colegas que elogiam carro da categoria

Vencedor das 24 Horas de Le Mans, Loic Duval acredita que a única razão pela qual os pilotos falam bem da Fórmula E é porque são pagos para competir no campeonato.

O francês esteve nas três primeiras temporadas da Fórmula E com a Dragon Racing, antes de deixar a categoria após a temporada 2016-2017 para correr no DTM com a Audi.

Ao longo dos anos, o piloto acumulou experiência em uma grande variedade de carros, incluindo LMP1, DPi, Classe One e Super Fórmula, e correrá na categoria principal do IMSA WeatherTech SportsCar Championship no próximo ano com a JDC-Miller Motorsports.

Mas questionado sobre sua opinião sobre a Fórmula E, Duval disse que não acha os carros totalmente elétricos da categoria agradáveis ​​de guiar, e questionou se a Fórmula E é tão boa quanto os pilotos que competem dizem.

"Não gosto da Fórmula E porque para mim os carros não são rápidos", disse Duval. “E gostaria de dizer que gosto dos locais, do formato, gosto das corridas nas cidades.”

“Mas fui capaz de correr alguns anos na Fórmula E. E atrás do volante, como piloto, você não gosta tanto quanto outros carros com mais potência e aderência.”

"Qualquer piloto que diga hoje que o carro da Fórmula E é ótimo de guiar é porque ele está no campeonato e é pago para correr, então com certeza ele não pode ser contra. Mas não pode ser tão divertido quanto um LMP, como o carro do DTM ou carro da SUPER GT, isso é certo.”

"Se o pacote da F-E tiver muita aderência e desempenho, com certeza você pode se divertir muito."

A opinião de Duval foi rejeitada pelo piloto da Audi no DTM de 2020, Rene Rast, que estreou na Fórmula E em Berlim.

Rast, que agora foi confirmado para a última temporada da Audi na Fórmula E ao lado de Lucas di Grassi, disse que os carros da Fórmula E são divertidos de guiar, mesmo que não sejam tão rápidos quanto outros que está acostumado.

"Acho que todo carro de corrida é divertido de guiar", disse Rast. “Se eu colocar você em um carro de corrida, como o da Fórmula E, você vai se divertir como um louco. Mas, obviamente, se você guia um carro protótipo, com mais downforce e potência, o carro de Fórmula E tem algo diferente.”

"Mas devo dizer que no que diz respeito à corrida, ao gerenciamento de pneus e energia, a Fórmula E é muito mais estratégica para os pilotos. Você tem muita influência no resultado da sua corrida.”

"Para mim, pessoalmente, é muito divertido porque sou uma pessoa que analisa muitas coisas em detalhes. Eu adoro isso. Obviamente, um carro de Fórmula E é mais lento, não tem ruído. Isso não significa que não seja divertido de guiar."

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Cristiano da Matta revela APELIDO SECRETO de Rubens Barrichello no início de carreira na Europa

PODCAST: Quem ou quais foram os maiores fiascos da F1 em 2020?