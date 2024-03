A Fórmula E abriu cedo as atividades no Sambódromo do Anhembi, com o segundo treino livre dando início ao sábado do ePrix de São Paulo. E em uma sessão movimentada, marcada por uma grande dor de cabeça para a Jaguar com a falha no carro de Mitch Evans, a liderança ficou com Sam Bird e a McLaren, com Stoffel Vandoorne, da DS Penske em segundo e Oliver Rowland em terceiro.

Completaram o top 10: Jake Dennis, Pascal Werhlein, António Félix da Costa, Nyck de Vries, Sérgio Sette Câmara, Norman Nato e Jehan Daruvala. Já Lucas di Grassi foi apenas o 18º.

A sessão de 30 minutos começou pontualmente às 07h30 e, logo de cara, uma grande dor de cabeça para a Jaguar. Líder do TL1 da sexta-feira, Evans passou a andar lento pela pista, com problemas de direção, tendo dificuldades para manter o carro em linha reta. Posteriormente, a equipe confirmou que era um problema no eixo cardan.

Quando o TL2 chegava à metade, Werhlein colocava a Porsche na ponta com 01min13s001, mas ainda bem acima do 01min12s555 de Evans da sexta-feira. Nato era o segundo a 0s172, com Buemi, Fenestraz e Günther completando o top 5, enquanto Sette Câmara era o 17º e Di Grassi o 19º.

Com seis minutos ainda no relógio, Mortara ficou com sua Mahindra parada na pista, forçando a direção de prova a acionar a bandeira vermelha, que não interrompeu a regressiva.

No final, a sessão ainda foi retomada, mas sem tempo suficiente para os pilotos fazerem voltas rápidas. Com isso, Sam Bird terminou na frente com 01min12s773, 0s099 à frente de Stoffel Vandoorne, com Oliver Rowland em terceiro, Jake Dennis em quarto e Pascal Werhlein em quinto. Completaram o top 10: António Félix da Costa, Nyck de Vries, Sérgio Sette Câmara, Norman Nato e Jehan Daruvala. Já Lucas di Grassi foi apenas o 18º.

O grid da Fórmula E volta à pista do Sambódromo mais duas vezes no sábado. Às 9h40 acontece a classificação antes da largada do ePrix de São Paulo, marcada para 14h. Ambas as sessões contam com transmissão da Band, e o Motorsport.com acompanha de perto toda a ação da etapa!

