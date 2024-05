A Fórmula E entregou neste sábado um movimentado primeiro ePrix de Berlim. E em um final frenético, Nick Cassidy saiu vitorioso, apesar de ter iniciado a reta final da prova, no momento da saída do segundo SC, apenas na 13ª posição. Jean-Éric Vergne e Oliver Rowland completaram o pódio.

Completaram o top 10: Mitch Evans, Pascal Wehrlein, António Félix da Costa, Stoffel Vandoorne, Edoardo Mortara, Sasha Fenestraz e Taylor Barnard. Sérgio Sette Câmara foi o 16º enquanto Lucas di Grassi abandonou após sofrer um toque.

Na classificação, realizada mais cedo neste sábado, Edoardo Mortara garantiu a pole position, com Stoffel Vandoorne em segundo, enquanto o líder do campeonato, Pascal Wehrlein, foi o sexto. Os brasileiros tiveram uma grande sessão, com Sérgio Sette Câmara em quarto e Lucas di Grassi em sétimo.

Na largada, Mortara se manteve à frente com Vandoorne em segundo, enquanto Sette passava Vergne pela terceira posição. Já Wehrlein subia para quinto e Di Grassi caía para oitavo.

Ainda na terceira volta, de um total de 40, os pilotos começaram o jogo estratégico da ativação do modo ataque, com Mortara na primeira leva.

Na 10ª volta, Vergne liderava à frente de Wehrlein, Vandoorne, Da Costa e Mortara, com Sette Câmara em sexto e Di Grassi em nono quando o full course yellow precisou ser acionado devido ao fato de Eriksson ter ficado parado no meio da pista. O FCY virou safety car na volta seguinte.

Após uma confusão com a direção de prova e a ordem dos pilotos, a corrida foi relargada na volta 17, e Wehrlein rapidamente foi para a ponta, com Vergne em segundo, Da Costa em terceiro, Mortara em quarto e Vandoorne em quinto, com Sette Câmara caindo para oitavo e Di Grassi em décimo. Neste momento, muitos pilotos já iniciaram a segunda rodada de ativação do modo ataque.

Estrategicamente falando, não fazia sentido para os pilotos ficarem muito tempo na liderança, por conta do alto consumo de energia, os pilotos ficavam se revezando na frente até o começo da reta final da prova.

E, na volta 22, problemas para Di Grassi. O brasileiro vinha na zona de pontos, mas acabou sendo atingido pela ERT de Ticktum, levando ao abandono do piloto da Abt Cupra, enquanto Sette, que estava logo atrás na confusão, caía para 14º.

No começo da 30ª volta, Gunther acabou se envolvendo em uma confusão, bateu com a asa dianteira na traseira de uma Nissan e acabou acertando o muro. Ao mesmo tempo, Van der Linde, companheiro de Di Grassi na Abt neste fim de semana, surgiu sem asa dianteira, tendo que ir aos boxes. Com isso, o SC foi novamente acionado.

A bandeira verde voltou novamente no começo da volta 34 de 40 e, rapidamente, o top 6 entrou em uma briga frenética pela liderança, com diversas trocas de posições.

Com a direção de prova anunciando seis voltas de acréscimo, um nome que começou a crescer na reta final foi Cassidy, que havia relargado em 13º na saída do SC e já era sexto três giros depois, entrando no bolo da briga pela vitória.

No final, Nick Cassidy aproveitou a energia extra para garantir uma vitória impressionante, com Jean-Éric Vergne e Oliver Rowland completando o pódio. Mitch Evans, Pascal Wehrlein, António Félix da Costa, Stoffel Vandoorne, Edoardo Mortara, Sasha Fenestraz e Taylor Barnard fecharam a zona de pontos. Sérgio Sette Câmara foi o 16º

A Fórmula E volta à pista do Aeroporto Tempelhof no domingo para o segundo ePrix de Berlim. A programação começa com o terceiro treino livre às 02h55, seguido da classificação às 05h20 e a corrida com largada às 10h, com transmissão do Bandsports.

