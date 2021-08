Jake Dennis liderou a primeira sessão de treinos livres da Fórmula E para a decisão do título no ePrix de Berlim, com os sete primeiros separados por menos de um décimo. O estreante, que venceu corrida em Londres, foi mais rápido pela BMW Andretti enquanto o fabricante alemão se prepara para abandonar a divisão após a corrida em casa neste fim de semana.

O britânico, atualmente em quarto lugar na classificação de pilotos, deu uma volta final de 250 kW e conseguiu um tempo de 1:06.949 para ficar no topo da tabela de tempos nos trabalhos que duraram 45 minutos. Sua vantagem sobre o segundo, Edoardo Mortara, foi de 0s01. Os brasileiros Sérgio Sette Câmara e Lucas di Grassi ficaram em 18º e 19ª, respectivamente.

Maximilian Günther, cujo futuro ainda não foi definido, cravou a terceira melhor volta, apenas dois milésimos atrás do líder.

Alex Lynn conquistou o quarto lugar para a Mahindra, copiando seu forte ritmo de uma volta de Berlim no ano passado, embora o peso do carro voltado para a traseira pudesse superaquecer seus pneus na corrida no concreto abrasivo.

O bicampeão Jean-Eric Vergne ficou com o quinto lugar pela DS Techeetah, seguido da Mercedes de Stoffel Vandoorne e a Jaguar de Mitch Evans, fechando os sete melhores no mesmo décimo.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

O líder do mundial de pilotos Nyck de Vries foi apenas o 14º. Robin Frijns, segundo no campeonato, superou seu companheiro de equipe Nick Cassidy: 20º contra 21º.

Sette Câmara e Di Grassi terminaram na 18ª e 19ª posição, respectivamente, mas conseguiram ficar a cerca de meio segundo de Dennis na liderança.

Classificação do TL1

