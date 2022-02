Carregar reprodutor de áudio

Campeão da Fórmula E e piloto da equipe Venturi na temporada 2022 da categoria elétrica, o brasileiro Lucas di Grassi criticou uma "manobra muito suja" feita pelo vencedor do último campeonato, o holandês Nyck de Vries, da Mercedes, no ePrix do México, neste sábado.

“Foi uma corrida difícil. Larguei em 14º e consegui chegar ao oitavo lugar no final, mas acabei tomando uma punição de 5s que me deixou fora dos pontos. Mas foi uma corrida muito maluca, porque a estratégia era para 39 ou 40 voltas. Ficou meio confuso. No meio da corrida, o de Vries fez uma manobra muito suja e quebrou a frente do meu carro. Perdi muita performance com isso”, afirmou o ex-Audi.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Não foi uma corrida fácil. A gente tem muito trabalho a fazer em casa para chegar em Roma 'com tudo'. A boa notícia é que a equipe continua como líder do campeonato e a gente vai voltar 'com tudo' pra conseguir fazer o possível na próxima etapa (9 e 10 de abril)”, completou o paulistano.

Com o quinto lugar do ítalo-suíço Edoardo Mortara, que lidera o campeonato (veja tabela abaixo), a Venturi se mantém na ponta com 68 pontos, dois a mais que a Mercedes, que fica no segundo posto. A Porsche soma 60 após a dobradinha dos alemães Pascal Wehrlein e André Lotterer.