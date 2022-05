Carregar reprodutor de áudio

A equipe Avalanche Andretti anunciou nesta sexta-feira um acordo de longa duração com a Porsche pelo fornecimento de trens de força na Fórmula E, válido a partir do próximo ano, com a introdução do Gen3, a nova geração de carros da categoria.

A Andretti vinha buscando uma nova fornecedora desde que a BMW havia anunciado sua saída da categoria. Após reduzir o envolvimento com a equipe para este ano, a montadora seguia fornecendo os trens de força, o que chega ao fim nesta temporada.

Mas com a chegada do Gen3, a Andretti teve que buscar fora por outro acordo de fornecimento entre as sete montadoras comprometidas com a categoria. Este contrato inclui uma equipe de apoio da Porsche trabalhando dentro da Andretti, com a montadora tornando-se uma fornecedora pela primeira vez desde sua chegada à categoria em 2019.

"Nossa jornada com a Fórmula E começou ainda na primeira temporada e estamos muito orgulhosos de estarmos olhando à frente, para a próxima geração do esporte", disse o CEO da Andretti, Michael Andretti".

"A Andretti tem a ambição de vencer e, com o fornecimento da Porsche, temos total confiança em nossa performance e crescimento. O acordo é um passo importante em nosso futuro e nosso comprometimento com o esporte, parceiros e fãs".

"Nossa história com a Porsche como duas equipes históricas do esporte faz com que essa colaboração seja natural, e mal podemos esperar pelo novo capítulo a partir de 2023".

A família Andretti tem história com a Porsche, com Mario e Michael correndo com o 956 Group C nas 24 Horas de Le Mans de 1983, terminando em terceiro.

Em 1988, pai e filho tiveram ainda a companhia de John Andretti, sobrinho de Mario, guiando um Porsche 962C para terminar em sexto.

Roger Griffiths, chefe da equipe, acrescentou: "Era vital para nós uma parceria forte no fornecimento de trens de força, em preparação para este novo capítulo e uma geração emocionante de carros, e temos isso com a Porsche".

"Mal podemos esperar para começar a Gen3 como competidores formidáveis. Seguimos focados no resto desta temporada, em que seguimos nossa parceria com a BMW, que foram parceiros valiosos e seguirão sendo até o fim deste campeonato".

"Tivemos muito sucesso juntos ao longo dos anos e agradecemos a eles pela parceria e amizade".

O acordo será válido por pelo menos dois anos, com a Porsche ainda incerta sobre sua continuidade na F-E para além de 2024, quando vai o contrato atual com a equipe oficial.

"É importante para nós termos uma equipe cliente que demonstra a mesma paixão e profissionalismo na Fórmula E que nós", disse Thomas Laudenbach, vice-presidente de automobilismo da Porsche.

"A Andretti está na Fórmula E desde a primeira temporada. Para nós, é um grande voto de confiança de uma das equipes com maior experiência da categoria, escolhendo para trabalhar com a Porsche para alinhar dois carros com trens Porsche 99X Electric".

"A Porsche e a Andretti estão unidas por uma longa tradição, iniciada quando Mario e Michael fizeram sua estreia em Le Mans com um Porsche 956 em 1983. Estamos felizes por ver isso continuar na Fórmula E, e esperamos que essa parceria seja um sucesso".

A Porsche confirmou ainda que não tem planos de fornecer trens de força para nenhuma outra equipe no próximo ano, em um momento em que o grid começa a tomar forma. A Envision passará a usar trens da Jaguar, enquanto a DS deve fechar um acordo com a Dragon.

Anda não se sabe qual montadora será a fornecedora para a Abt em seu retorno, para a Techeetah caso o acordo com a DS chegue ao fim e como ficará a situação da equipe Mercedes para além da retirada do apoio da montadora após a conclusão deste campeonato.

