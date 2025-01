O ex-piloto e, agora, ex-comissário da Fórmula 1, Johnny Herbert, está indo para uma nova categoria. Segundo o portal The Race, o britânico irá trabalhar como embaixador global da fabricante de carros de automobilismo Lola, incluindo a equipe Lola Yamaha Abt de Fórmula E, escuderia do piloto brasileiro Lucas di Grassi e de Zak Maloney.

O portal afirma que a vinda de Herbert, apoiada pelo amigo de F1 nos anos 1990 e CCO da Lola, Keith Smout, ajudará na construção de outros planos da marca, como o retorno às 24 Horas de Le Mans.

Em declaração ao The Race, o ex-F1 está empolgado com o retorno da fabricante: "O bom para mim é que o retorno da Lola é uma ótima notícia para a indústria do automobilismo e também quase une diferentes épocas de corrida".

"O legado da Lola era o local de onde vinham os engenheiros. Eles passaram pela Lola, March, Reynard, etc. e, naquela época, era como uma universidade para engenheiros".

O projeto de inovações da Fórmula E empolga Herbert, principalmente pela "nova aventura técnica":

"Em 2025, ela não só está de volta, mas também em um dos tipos de corrida mais inovadores que se pode ter - a Fórmula E. E, conhecendo Till [Bechtolsheimer, proprietário da Lola] e caras como Keith, isso é apenas o começo de uma nova aventura técnica, então é realmente empolgante".

"É muito bom ver que Till teve a ideia de dar a ele outra chance de voltar às pistas de corrida. São pessoas como Till que precisamos ter por perto para trazer esses nomes maravilhosos de volta ao automobilismo e é exatamente isso que ele está fazendo no momento".

O ex-piloto também elogia a capacidade de entretenimento e diversão da categoria de monopostos elétricos: "A Fórmula E tem um lugar enorme no automobilismo e eu gosto do que vejo quando a assisto".

"É divertida, e esse é provavelmente seu ponto mais forte, além da tecnologia que a acompanha ao mesmo tempo".

"Acho a tecnologia fascinante, e sempre achei", disse Herbert. "Acho que [o Gen3Evo] parece muito melhor e, depois, outro passo será o Gen4, quando ele ficará realmente rápido".

O ex-comissário da FIA também comparou os carros de F-E com os clássicos monopostos:

"Quando se pensa em Lola, pensa-se no T70, nos carros F5000 e F3000, então ele se encaixa bem nesse tipo de filosofia de monoposto grande e potente e, nesse sentido, foi a maneira perfeita de o nome Lola retornar".

"Há muitos aspectos diferentes que, creio eu, minha contribuição será uma parte importante de toda a dinâmica para garantir que seja um sucesso, e é por isso que Till está fazendo isso e usando o nome, e é por isso que a Yamaha e a Abt estão vindo a bordo ao mesmo tempo".

