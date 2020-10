Nesta quinta-feira (29), a Mercedes revelou seus planos para a temporada 2021 da Fórmula E, a primeira com a categoria sendo considerada um Campeonato Mundial da FIA. Além de manter sua dupla de pilotos, o vice-campeão Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries, a equipe revelou a pintura do carro, que abandonará a cor preta, voltando ao seu tradicional prata.

Na temporada passada, a primeira da montadora na categoria, a equipe tinha uma pintura prata para o Silver Arrow 01, que foi mantida até a paralisação do campeonato, após o eP de Marraquexe, devido à pandemia.

Mas quando o calendário foi retomado para a maratona de seis provas em Berlim, a equipe da F-E seguiu o caminho da irmã na F1, trocando a pintura do carro para o preto, como parte da campanha da marca contra o racismo, que inclui também o lançamento de um novo programa de diversidade e inclusão.

Apesar do Silver Arrow 02 voltar a ser majoritariamente prata, exceto as tradicionais faixas azuis representando sua divisão elétrica EQ, o halo do carro ainda carrega a mensagem "pelo fim do racismo"

Vandoorne, que completou sua segunda temporada na categoria, após estrear em 2018-19 com a HWA Racelab, teve boas performances em Berlim e terminou com o vice-campeonato após vencer a última corrida.

"O que é mais importante é manter o momento que criamos em Berlim para a nova temporada", disse Vandoorne. "Tivemos que lidar com circunstâncias inesperadas na última temporada, que podem ou não terem jogado a nosso favor, é difícil de dizer. Mas o objetivo agora é vencer com mais frequência".

"Eu terminei com o vice-campeonato, mas outros dez pilotos tinham condições de ter conseguido isso também. A diferença para o campeão [António Félix da Costa] era muito grande no final, então nosso principal objetivo é buscar a liderança".

"Certamente quero disputar o título, mas primeiro temos que reduzir a diferença de performance, sendo mais consistente".

De Vries, que estreou no ano passado, foi apenas o 11º com apenas 27 pontos, mas quase conquistou seu primeiro pódio no eP de Santiago, perdendo devido a uma punição de cinco segundos porque a Mercedes havia refrigerado demais sua bateria.

Porém, o campeão de 2019 da Fórmula 2 fechou uma dobradinha com Vandoorne na última prova em Berlim, sendo o primeiro 1-2 da Mercedes na categoria com apenas um ano de existência, terminando em terceiro entre os construtores.

Ainda não se sabe se a Mercedes adotará novamente o prata na F1 em 2021 após se comprometer com a pintura atual para a temporada de 2020 em meio a protestos globais contra a injustiça racial.

A temporada 2021 da Fórmula E começa em janeiro, com uma rodada dupla em Santiago, capital chilena, nos dias 16 e 17 de janeiro.

Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02 1 / 9 Foto de: Daimler AG Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02 2 / 9 Foto de: Daimler AG Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02 3 / 9 Foto de: Daimler AG Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02 4 / 9 Foto de: Daimler AG Nyck De Vries, Mercedes-Benz EQ Formula E Team 5 / 9 Foto de: Daimler AG Stoffel Vandoorne, Ian James, Nyck De Vries, Mercedes-Benz EQ Formula E Team 6 / 9 Foto de: Daimler AG Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ Formula E Team 7 / 9 Foto de: Daimler AG Nyck De Vries, Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ Formula E Team 8 / 9 Foto de: Daimler AG Nyck De Vries, Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ Formula E Team 9 / 9 Foto de: Daimler AG

