F-E: Audi confirma di Grassi e Rast para temporada 2021

A pouco mais de dois meses para o início da temporada 2021 da Fórmula E, a primeira da categoria como um Campeonato Mundial da FIA, as equipes começam a fechar suas duplas para a disputa. E na Audi, a dupla que disputou a maratona de provas em Berlim segue por mais um ano: o brasileiro Lucas di Grassi continua com a equipe alemã, tendo agora ao seu lado René Rast.

Di Grassi, campeão da temporada 2016-17 da F-E e vencedor de dez eP, seguirá com a Audi pela sétima temporada consecutiva, mantendo seu recorde de participar de todas as provas da história da categoria.

"Para mim, é extremamente importante ter dois pilotos que estimulam um ao outro a dar a sua melhor performance", disse Dieter Gass, chefe de esporte a motor da Audi. "Com Lucas e René, conseguimos fazer isso de modo brilhante".

"Lucas é o piloto mais bem sucedido do grid e está com muito ânimo para correr atrás de seu segundo título".

Já Rast, que é parte do programa da Audi desde 2009, foi chamado para substituir Daniel Abt na equipe após o alemão ter sido demitido por conta de uma polêmica no torneio virtual realizado pela categoria durante a paralisação pela pandemia.

Como resultado do impacto da pandemia, Rast conseguiu ocupar a vaga na maratona de corridas em Berlim, já que não batia com o calendário do DTM. Nas provas, Rast foi ao pódio em uma corrida, terminando outra em quarto.

"As corridas em Berlim aumentaram meu apetite, querendo mais, então mal posso esperar pela minha primeira temporada completa na Fórmula E", disse Rast. "Participar deste campeonato com a Audi é o próximo capítulo emocionante em minha carreira".

O anúncio dá a Rast uma categoria para correr em 2021, já que sua equipe no DTM, a Team Rosberg, sairá do campeonato após o anúncio de afastamento da Audi.

Porém, após quatro vitórias consecutivas em Zolder, na Bélgica, Rast está a caminho de seu quarto título no campeonato em cinco anos, tendo 19 pontos de vantagem para Nico Muller com apenas uma rodada dupla em Hockenheim restando no ano.

"Com suas performances em Berlim, René provou que está confortável com a Fórmula E, além de que ser rápido e bem sucedido", disse Dieter Gass. "Ele mereceu sua vaga na equipe".

"René já deixou sua marca impressionante em Berlim. Estamos gostando de ver sua determinação ano após ano no DTM. Mal posso esperar para ver o mesmo na Fórmula E".

Com o anúncio, o grid começa a se fechar para o próximo ano. Das 24 vagas, 15 já estão ocupadas. Na Jaguar, Mitch Evans passa a ter a companhia de Sam Bird, entrando no lugar de James Calado. Na Virgin, Robin Frijns segue como piloto, tendo ao seu lado Nick Cassidy, que ocupa o lugar deixado por Bird.

Na Nissan, o campeão Sébastien Buemi segue por mais um ano, tendo ainda como companheiro o britânico Oliver Rowland. Na Venturi, Edoardo Mortara segue, enquanto Norman Nato foi convocado para ocupar a vaga deixada por Felipe Massa. E a Porsche é a outra equipe a ter sua dupla confirmada, com André Lotterer sendo mantido por mais um ano, tendo agora ao seu lado o alemão Pascal Wehrlein.

Fora as duplas, outras três vagas já estão confirmadas: o bicampeão Jean-Éric Vergne segue por mais um ano com a Techeetah, e Maximilian Gunther continua com a BMW, enquanto seu ex-companheiro de equipe, Alexander Sims, correrá pela Mahindra no próximo ano.

A temporada 2021 da Fórmula E começa em janeiro com uma rodada dupla em Santiago, no Chile. As provas, que acontecem no Parque O'Higgins, serão realizadas em 16 e 17 de janeiro.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

TOP-5: As maiores tretas entre campeões da F1

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna