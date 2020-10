A temporada de 2021 da Fórmula E, a primeira com o campeonato sendo considerado como um Mundial pela FIA, já sofreu um revés antes mesmo de seu início. Duas provas da primeira metade do cronograma, os ePs do México e de Sanya, foram adiados indefinidamente, levando a mudanças no calendário.

A F-E havia divulgado um calendário provisório para sua sétima temporada em junho deste ano após aprovação do Conselho Mundial do Esporte a Motor da FIA. Porém, com a contínua crise sanitária, modificações foram realizadas, com os eventos no México e na China adiados até segunda ordem.

O México seria a segunda prova do calendário, fazendo uma dobradinha nas Américas com o Chile. Agora, a etapa de Santiago será uma rodada dupla, marcada para 16 e 17 de janeiro.

"As corridas na Cidade do México e em Sanya foram adiados até mais tarde no ano", diz um comunicado da categoria. "Estamos focados em correr no maior número de cidades-sede possível, tentando cumprir a maior parte do calendário anunciado anteriormente".

"Na tomada de decisão, priorizamos a saúde e segurança de nossos funcionários e de toda a comunidade da Fórmula E de equipes, montadoras, parceiras, pilotos e fãs, além dos cidadãos das cidades onde corremos".

O eP de Santiago de 2020 era visto como a última edição da prova no local já que seriam realizadas eleições locais, e antecipava-se que, com a nova administração, não haveria tempo suficiente para fechar um acordo.

No final das contas, a capital chilena receberá uma rodada dupla da F-E em janeiro, com portões fechados. Outra rodada dupla acontecerá em Diriyah, na Arábia Saudita, que segue como terceira e quarta corridas do calendário, sem nenhum anúncio de substituição para a prova de Sanya no momento.

A F-E espera correr na Arábia Saudita com presença de público. A categoria deve anunciar novas mudanças ao calendário em 2021.

"A Fórmula E continuará a trabalhar com autoridades locais para monitorar a situação e está em comunicação constante com sua comunidade de equipes, montadoras, parceiras, transmissoras e pilotos".

"O próximo conjunto de corridas será confirmada no início de 2021. Todas as mudanças ao calendário dependem de apoio do Conselho Mundial da FIA".

A edição de 2020 da prova de Sanya foi o primeiro grande evento do mundo do esporte a motor a ser cancelada devido à pandemia da Covid-19. Subsequentemente, a categoria deixou de correr em sete países planejados para a temporada: Itália, França, Coréia do Sul, Indonésia, Alemanha, além das rodadas duplas nos Estados Unidos e Inglaterra.

Isso levou a criação da maratona de seis corridas em nove dias para finalizar a temporada 2019-20. Todas as corridas aconteceram no espaço do aeroporto Tempelhof em Berlim, com o traçado mudando a cada duas corridas.

Veja como ficou o calendário da F-E (sujeito a novas mudanças):

Data País Cidade 16 de janeiro Chile Santiago 17 de janeiro Chile Santiago 26 de fevereiro Arábia Saudita Diriyah 27 de fevereiro Arábia Saudita Diriyah 10 de abril Itália Roma 24 de abril França Paris 08 de maio Mônaco Mônaco 23 de maio Coréia do Sul Seul 05 de junho a confirmar a confirmar 19 de junho Alemanha Berlim 10 de julho Estados Unidos Nova York 24 de julho Inglaterra Londres 25 de julho Inglaterra Londres

