A Fórmula E realizou neste sábado a primeira corrida da rodada dupla do ePrix de Berlim. E na etapa que utilizou o sentido anti-horário do circuito do Aeroporto Tempelhof, Edoardo Mortara se deu melhor, aproveitando uma briga intensa entre Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne para respirar, enquanto os pilotos da Techeetah e da Mercedes completaram o pódio.

A Fórmula E visita novamente neste fim de semana a pista que mais recebeu corridas na história da categoria em um momento movimentado para o futuro da categoria, com a confirmação da entrada da McLaren, o retorno da Abt e a parceria da Andretti com a Porsche.

Na classificação, feita mais cedo neste sábado, tivemos pole de Edoardo Mortara, companheiro de Lucas di Grassi na Venturi, que garantiu apenas a 13ª posição, enquanto Sérgio Sette Câmara brilhou com o pouco competitivo carro da Dragon, fazendo P7.

Na largada, Mortara saiu bem e manteve a ponta, enquanto Sims e Da Costa protagonizaram uma bela disputa na primeira curva, com o britânico levando a melhor. Já Sette Câmara perdeu duas posições, caindo para nono, enquanto Di Grassi foi de 13º para 14º.

Enquanto Mortara tentava abrir na frente, Da Costa conseguia passar Sims para assumir a segunda posição após cinco minutos de prova, enquanto Lotterer e Wehrlein vinham logo atrás. Vergne, Evans, Dennis, Sette Câmara e De Vries completavam os dez primeiros.

Com 15 minutos de prova transcorridas, Mortara liderava, mas agora com a dupla da Techeetah em sua cola, tendo Da Costa à frente de Vergne. Com os acionamentos do modo ataque pelos outros pilotos, a ordem mudava um pouco, com Wehrlein, Sims e Lotterer na sequência. Mas a liderança de Mortara era ameaçada por outra questão: uma investigação sobre exceder a velocidade no pitlane.

A Porsche voltou a mostrar rendimeto e, nos minutos seguintes, assumiu a segunda e terceira posições com Lotterer e Werhlein, em uma bela disputa com a dupla da Techeetah, Vergne e Da Costa. Isso deu um pouco mais de respiro ao líder Mortara.

Próximo da marca de 15 minutos para o fim da prova, Di Grassi, que vinha em uma boa corrida, precisou entrar nos boxes, comprometendo uma chance de lutar por pontos. Neste momento, Mortara liderada com Lotterer em segundo, ambos com um acionamento de modo ataque cada, seguido de Vergne, Vandoorne e Da Costa.

Pouco depois, Vandoorne passou Vergne para assumir a terceira posição e acionou o fanboost para se aproximar de Mortara e Lotterer. O piloto da Porsche acionou o segundo modo ataque enquanto os pilotos da Venturi e da Mercedes ainda tinham mais uma chance de usar a potência extra.

Com o fim dos modos ataque, Mortara seguia na ponta, mas tendo agora Vergne em sua cola e Vandoorne na sequência, com Lotterer e Da Costa fechando o top 5, enquanto Sette Câmara era 15º e Di Grassi apenas o 20º.

No final, Edoardo Mortara aproveitou a disputa quente atrás para abrir um pouco nas duas voltas finais e vencer pela segunda vez no ano. Completaram o pódio Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne, após uma bela briga entre os dois.

Completaram os dez primeiros: Andre Lotterer, Mitch Evans, Pascal Wehrlein, Sam Bird, António Félix da Costa, Alexander Sims e Nyck de Vries. Sérgio Sette Câmara foi o 17º e Lucas di Grassi o 21º.

A Fórmula E volta à pista do Aeroporto Tempelhof no domingo para a oitava etapa da temporada 2022. Enquanto as atividades do sábado foram realizadas usando o sentido anti-horário da pista, amanhã será usado o horário.

Tudo começa ainda na madrugada, com os treinos livres às 02h15 e 04h, com transmissão no canal do YouTube da categoria. Depois a classificação acontece às 05h40 e o ePrix II de Berlim às 10h, ambos com transmissão da TV Cultura e do SporTV. No Motorsport.com, você acompanha tudo sobre o Campeonato Mundial de carros elétricos.

