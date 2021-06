Pascal Wehrlein liderou por completo o treino de classificação para o ePrix de Puebla na Fórmula E. O alemão foi o mais rápido dentre todos os grupos na primeira parte e superou o segundo colocado Oliver Rowland na Super Pole por 0.058s.

É a primeira pole position do piloto da Porsche, que tem um pódio na temporada e não completou a última corrida, em Mônaco.

O Grupo 1 iniciou com uma "dose de caos", todos os pilotos saíram juntos e começaram a volta quase no fim do tempo limite, colados. Nyck de Vries, o último a cruzar a linha, quase ficou de fora por apenas um segundo. Antonio Félix da Costa foi o melhor do pelotão de seis carros, mas longe do tempo ideal.

Mais organizado, o Grupo 2 entrou no circuito e viu Pascal Wehrlein ser o mais rápído. Os seis pilotos da primeira parte da sessão ficaram pra trás, com Félix da Costa a mais de um segundo do alemão e fora do top 6.

Lucas Di Grassi foi à pista com o Grupo 3, mas não conseguiu o tempo necessário para a Super Pole. O único que subiu à zona de classificação foi Maximilian Günther.

Fechando a primeira parte do treino, era a vez do Grupo 4, de Sérgio Sette Câmara. O brasileiro não passou à disputa final, mas marcou a melhor volta do pelotão com o 9º tempo geral, logo atrás de Di Grassi. No entanto, ele começou a etapa com uma punição de 20 posições, vai largar em último e como não "gastou" todas as posições, o resto deve ser convertido em um drive through.

Os classificados para a Super Pole foram Pascal Wehrlein, Oliver Rowland, Jake Dennis, Jean-Eric Vergne, Maximilian Günther e Edoardo Mortara.

Super Pole

Mortara abriu os trabalhos e vinha superando suas marcas pessoas, mas escapou na Curva 11 e perdeu tempo. Sua volta foi em 1:27.217. Logo depois, a vez de Günther, piloto com mais aparições na Super Pole em 2021. O alemão marcou 1:25.095 e colocou um novo marco a ser alcançado pela primeira colocação.

Objetivo superado por Vergne, o terceiro a ir à pista e anotar um tempo de 1:24.282, e logo em seguida por Dennis, com 1:23.879. Restavam apenas as voltas de Rowland e Wehrlein.

O britânico conseguiu melhorar a marca, mesmo com uma pequena "traseirada" no terceiro setor, com 1:23.838, e o alemão baixou ainda mais, para 1:23.780. Pole position para ele.

Grid de largada (sem a punição à Sette Câmara)

