O final de semana de Sérgio Sette Câmara com a Fórmula E em Puebla não começa do melhor modo possível. Devido a checagens de precaução da equipe Dragon, ele e o companheiro de equipe, Joel Eriksson, que substitui Nico Müller na etapa, receberam 20 posições de punição cada para a corrida deste sábado.

Com Müller em Monza neste fim de semana correndo pela DTM, Eriksson, ex-piloto de fábrica da BMW foi chamado para substituir o suíço, segundo colocado na primeira corrida de Valência.

Já Sette Câmara segue com seu processo de adaptação à categoria, em meio a disputa de sua primeira temporada completa na F-E. Segundo o brasileiro, ele começa a entender melhor as particularidades do carro e tem como objetivo para as oito etapas restantes voltar a pontuar após o quarto lugar na segunda corrida de Diriyah.

Mas um problema com o carro do brasileiro durante o treino livre para o ePrix de Mônaco tornou sua vida mais complicada para a primeira prova de Puebla, que será realizada neste sábado (19).

A Dragon optou por fazer uma checagem de precaução no Penske EV-5 de Sette e Eriksson antes do início do final de semana para analisar o inversor. Apesar de não ter trocado nenhum componente, os selos da FIA foram removidos, o que representa uma quebra dos Artigos 28.4 e 28.5 do regulamento desportivo.

"Devido a razões de segurança, o competidor decidiu checar todos os inversores, o que é considerado uma mudança. Os comissários decidiram penalizar com 20 posições para a próxima corrida", anunciou a FIA.

A Dragon divulgou um comunicado: "Como precaução, devido a uma parada na pista em Mônaco, decidimos checar o componente, o que significou a quebra dos selos da FIA. Por isso, recebemos dos comissários uma punição de 20 posições por carro".

Com a equipe atualmente na 11ª posição do Mundial de Construtores entre 12 no total, o cenário mais provável que é Sette Câmara e Eriksson se classifiquem fora do top 4, o que significa que as posições restantes serão convertidas em uma punição dentro da corrida.

Caso a diferença de posições varie entre um e dez, os pilotos devem receber um drive through. Caso seja maior que 11, isso será convertido em um stop and go de 10 segundos.

A primeira prova da Fórmula E em Puebla, referente à oitava etapa da temporada 2021, será realizada neste sábado. A classificação está marcada para 13h50 e a corrida, 17h45, ambos no horário de Brasília, com transmissão da TV Cultura e do SporTV.

