Há um ano, Lewis Hamilton chocou o mundo ao anunciar que estaria trocando a Mercedes pela Ferrari em 2025. Agora, pouco antes do início da temporada de 2025 da Fórmula 1 começar, o piloto já é oficialmente parte do time italiano. Dessa vez, quem reagiu à estreia do heptacampeão foi Toto Wolff.

A primeira foto de Hamilton, postada em frente às instalações da Ferrari em Maranello, tornou-se a postagem do Instagram mais curtida na história da F1. O recorde anterior era da selfie de seu novo companheiro de equipe, Charles Leclerc, após sua vitória em Monza.

Para o ex-chefe de equipe de Hamilton, Wolff, todo o processo foi um pouco agridoce, como ver sua ex-namorada com alguém novo pela primeira vez.

"É um pouco como um divórcio amigável, tudo está ótimo e então você vê sua esposa com alguém novo pela primeira vez!", disse o chefe da equipe Mercedes à Sky Sports News no Autosport Awards.

"Mas estou muito feliz por ele e eu disse a ele que aquelas fotos eram icônicas. Foi um processo muito bem-planejado, mas não é uma surpresa com Lewis envolvido".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Ferrari

A Mercedes entra em 2025 com uma nova era. Enquanto Hamilton agora usará vermelho, o jovem talento Andrea Kimi Antonelli ocupará seu lugar.

Wolff disse que acha que Antonelli está pronto, afirmando:

"Ele está na equipe há muito tempo, nós o conhecemos desde que ele tinha 11 anos de idade".

"Portanto, ele está preparado, está à altura da tarefa e está ansioso por isso".

Nas últimas três temporadas, entretanto, o maior problema da Mercedes não foram os pilotos, mas o carro. A equipe teve dificuldades para se adaptar às novas regras de aerodinâmica de efeito solo, o que resultou em resultados inconsistentes em 2024.

"Estávamos muito confusos no ano passado, especialmente no início da temporada", disse Wolff. "Como todas as outras equipes, tivemos nossos altos e baixos, em algumas corridas fomos muito fortes e em outras não fomos o que esperávamos".

"No final das contas, veremos como estamos na classificação em Melbourne, quando a temporada começar".

A Mercedes apresentará seu novo carro W16 para a temporada de 2025 em 24 de fevereiro. Esse lançamento ocorrerá uma semana após o evento da O2 Arena em Londres, onde a F1 apresentará os carros de 2025 de todas as equipes.

