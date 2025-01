Em 2023, a Red Bull foi completamente imbatível, a única corrida que os taurinos não venceram foi o GP de Singapura, que teve Carlos Sainz como vitorioso. As primeiras corridas da Fórmula 1 de 2024 pareciam remontar o mesmo cenário, mas, depois do GP de Miami, as coisas pareciam estar desmoronando.

A McLaren e a Ferrari ficaram mais rápidas e, ocasionalmente, a Mercedes também conseguia superar os taurinos. Em entrevista à Auto Motor und Sport, o designer de ponta Adrian Newey - que esteve intimamente envolvido com a Red Bull até abril - diz que percebeu os problemas logo no início.

"É claro que [a perda da posição de liderança] tem a ver, em parte, com a McLaren em particular e também com a Ferrari. Eles desenvolveram o carro muito bem", começou Newey.

"Acho que pude ver no início de 2024 e já no final de 2023 que o carro estava ficando mais difícil de dirigir. Isso ainda servia para Max [Verstappen], pelo menos não servia para ele, mas ele pode lidar com isso. Checo [Pérez] não conseguia".

"Ao longo de 2023, já era possível ver uma diferença entre os companheiros de equipe e isso continuou na primeira parte de 2024. No entanto, eles ainda podiam lidar com isso, porque o carro ainda era bom o suficiente [para a gerência da Red Bull]".

"Comecei a me preocupar na época, mas parecia que na organização não havia muita gente preocupada".

Max Verstappen foi um dos que compartilharam as preocupações de Newey. No decorrer da temporada, o campeão mundial holandês também teve dificuldades com o RB20, mas, mesmo assism, acabou se tornando campeão mundial.

O papel de Newey diminuiu com o passar do ano, especialmente depois que ele anunciou sua saída, mas, de fora, ele podia ver por que a Red Bull estava em declínio.

"As pessoas dentro da Red Bull, e isso não é uma crítica, acho que talvez tenham um pouco menos de experiência. Eles continuaram na mesma direção [com o desenvolvimento]. O problema só se tornou grave quando até Max começou a ter problemas para pilotar o carro", disse o inglês.

