F1: Após acidente de Russell, GP da Austrália modifica Curva 6

A temporada da Fórmula 1 está programada para começar no GP da Austrália em março e os organizadores da corrida decidiram fazer modificações na Curva 6 após o acidente de George Russell em 2024.

A rápida curva à direita tem sido repetidamente uma área problemática nos últimos anos, causando vários acidentes. Em 2024, Russell deixou sua Mercedes de lado porque se frustrou com Fernando Alonso na frente. Alexander Albon também destruiu sua Williams lá nos treinos - como fez na corrida de 2023.

O problema era que os carros eram frequentemente jogados de volta para a pista depois de baterem nas barreiras e paravam na linha de corrida, forçando os pilotos seguintes a tomar medidas evasivas.

Por esse motivo, os organizadores fizeram alterações na curva para 2025. Originalmente, foi considerada uma mudança no raio do ápice, mas no final foi decidido fazer ajustes mais sutis nos meios-fios e no limite da pista na saída da curva.

"O que fizemos agora foi concordar com a FIA em mudar todo o meio-fio para um meio-fio negativo, de modo que você não acelere tanto quando chegar ao banco", disse Tom Mottram, Diretor de Eventos da Australian Grand Prix Corporation, que organiza o Grande Prêmio, à Speedcafe.

Como o meio-fio também se encontra na entrada interna da Curva 7, antes era vantajoso para os pilotos dirigir para fora e manter o impulso.

Faixa de concreto e nova barreira

De acordo com Mottram, meio metro de concreto também foi adicionado na frente do leito de cascalho para dar aos pilotos um pouco mais de espaço para manobrar.

"Também recuamos em dois metros as barreiras da pista, as pilhas de pneus e as barreiras TecPro, e acrescentamos mais barreiras TecPro no final da fila, afunilando-as um pouco mais suavemente para tentar evitar a derrapagem de volta à pista que vimos", disse Mottram.

De modo geral, os ajustes foram feitos para tornar a curva um pouco mais lenta, embora grandes mudanças tenham sido deliberadamente evitadas na Austrália, já que os carros devem se tornar um pouco mais lentos novamente com as novas regras de 2026.

"Poderíamos reduzir significativamente a velocidade mudando completamente o ápice, mas isso significaria perder as características dessa curva", diz Mottram.

"É certamente uma consideração em que você não quer fazer um monte de mudanças apenas para um ano, mas a segurança sempre vem em primeiro lugar, isso sempre virá em primeiro lugar e, em seguida, faremos quaisquer mudanças de ano para ano".

Louis Vuitton torna-se patrocinador do título

A F1 também anunciou um novo patrocinador para o GP em Albert Park nesta quinta-feira. Como parte da parceria de dez anos da LVMH, sua marca Louis Vuitton será a nova patrocinadora do título e será representada no circuito com publicidade de destaque.

A Louis Vuitton também desempenhará um papel fundamental em eventos cerimoniais, como a cerimônia de abertura e no pódio, onde serão apresentadas caixas de troféus para homenagear os três melhores pilotos.

"Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas à Louis Vuitton como parceira do título para nossa primeira corrida em 2025", disse o chefe da F1, Stefano Domenicali. "Esta é uma parceria entre dois ícones globais unidos, antes de tudo, por sua grande paixão por inovação, excelência e criatividade, o que os torna duas histórias extraordinárias e atemporais".

"A adição da Louis Vuitton não apenas enriquece a experiência do nosso esporte, mas também celebra o casamento entre luxo, artesanato e a mais alta expressão da competição automotiva. 2025 será um ano épico para a F1 e estou orgulhoso de dar o pontapé inicial com nossos apaixonados parceiros da Louis Vuitton".

BORTOLETO na F1, HAMILTON na Ferrari, KIMI: que novidade é mais EMPOLGANTE? Com ISA AYAMI, da BAND

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa histórias mais interessantes da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!