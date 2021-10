F-E: Sette Câmara fala sobre preparação para a próxima temporada

Em Goiânia neste fim de semana para a disputa da Porsche Cup Endurance, Sérgio Sette Câmara aproveita a oportunidade para se manter ativo, em preparação para a próxima temporada da Fórmula E, que começa no fim de janeiro de 2022 na Arábia Saudita.

Após participar das etapas finais da temporada 2019-20, o brasileiro foi contratado para correr pela Dragon em 2021, e teve um ano de altos e baixos. Apesar do início forte em Diriyah, largando na primeira fila e terminando em quarto na segunda corrida, o carro da equipe americana sofria para acompanhar o ritmo do resto do grid, e Sette voltou a pontuar apenas no fim do campeonato, na segunda corrida de Londres.

Agora, o brasileiro se prepara para a sua segunda temporada completa no campeonato mundial de carros elétricos, cuja pré-temporada está marcada para novembro, no circuito de Valência, que recebeu duas polêmicas etapas neste ano.

Durante o final de semana da Porsche Endurance em Goiânia, Sette Câmara falou ao Motorsport.com sobre a dificuldade de se manter ativo neste período, já que os testes são muito limitados.

“Fiz alguns treinos, mas são muito limitados. Porque não está rolando o desenvolvimento de um carro novo para a temporada, por conta da pandemia, uma decisão da categoria. Assim, as equipes não têm mais treinos, como a minha”.

Com o longo intervalo entre eventos da F-E, o brasileiro não perde uma oportunidade para se manter na atividade, aproveitando ainda para fazer sua estreia a bordo de um carro de turismo.

“Com isso, estamos parados. As atividades voltam em novembro, com a pré-temporada em Valência e, logicamente, farei uma sessão de simulador antes, para não ficar parado. Esse é inclusive um dos motivos pela qual eu aceitei correr na Porsche neste fim de semana, para não enferrujar”.

F1: Entenda como CALENDÁRIO de 2022 se tornou o mais INSANO e DESAFIADOR para equipes e pilotos

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?