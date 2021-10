A FIA aprovou o novo formato de qualificação da Fórmula E que será introduzido na temporada de 2022 e lançará os pilotos mais rápidos em 'duelos' frente a frente para decidir a pole position. Este novo sistema vai dividir inicialmente o grid de 22 carros em dois grupos de 11 que, a partir da segunda corrida, serão baseados na classificação de pilotos.

Ambos os grupos terão uma sessão de 10 minutos para postar uma volta voadora, sem limites em relação ao número de voltas que um piloto pode definir neste tempo. Eles terão uma potência de 220kW, equivalente a 295bhp. A categoria também anunciou seu calendário para o campeonato com os novos modelos.

Os quatro pilotos que estabelecerem o tempo mais rápido em cada grupo irão então progredir em 'duelos' de duas vias em uma base eliminatória no estilo torneio de futebol. Depois, aumentados para 250kw e 335bhp, serão eliminados nas quartas e semifinais para deixar uma batalha de dois carros pela pole position.

O piloto mais rápido vai pousar em primeiro lugar no grid e o segundo para o vice. O terceiro e o quarto vão para os pilotos mais lentos na semifinal, enquanto a classificação das quartas de final decidirá as posições de quinto a oitavo.

O resto da ordem de partida será definida pelos melhores tempos definidos por aqueles que não conseguiram progredir inicialmente em um dos grupos de 11.

Lucas di Grassi Audi Formula E Berlin

A F-E também tomou medidas para alterar seu formato de carro de segurança para evitar uma repetição do altamente controverso ePrix de Valencia de 2021.

O regulamento diz que, para cada minuto de neutralização da corrida, 1 kWh de energia utilizável será deduzido do total de 52 kWh da prova. Na Espanha, uma enxurrada de safety cars levou a um total de 19 kWh sendo deduzidos a critério do diretor da corrida.

Isso veio à tona na última volta, quando apenas nove dos 24 pilotos alcançaram a bandeira quadriculada em alta velocidade, pois a etapa durou uma volta mais do que o previsto e grande parte do pelotão atingiu seu limite de energia utilizável.

Isso foi feito para garantir que a desaceleração do ritmo durante uma intervenção e a subsequente energia economizada não levassem a corridas de curta distância e, em vez disso, mantivessem a eficiência e o software de corrida na Fórmula E na vanguarda do campeonato.

Após a reunião de 15 de outubro do WMSC (em inglês: Conselho Mundial de Automobilismo) da FIA, a série vai adotar um novo procedimento que equivale ao acréscimo em uma partida de futebol.

Substituindo as reduções de energia, o cronômetro de corrida de 45 minutos mais uma volta será estendido em relação a qualquer safety car de incidentes de FCY (Full Course Yellow). Para cada minuto gasto em condições neutralizadas, 45s serão adicionados ao cronômetro, a menos que ocorra após o 40º minuto da prova, caso em que nenhuma alteração será feita.

Calendário de 2022

A categoria também anunciou seu calendário da próxima temporada nas redes sociais, com uma etapa a ser confirmada e o circuito do ePrix da China também em aberto. O campeonato começa no dia 28 de janeiro na Arábia Saudita e termina em 14 de agosto na Coréia do Sul

Etapa Circuito Data Arábia Saudita I Diriyah 28/01 Arábia Saudita II Diriyah 29/01 México Cidade do México 12/02 À confirmar À confirmar 05/03 China À confirmar 19/03 Itália Roma 09/04 Mônaco Monte Carlo 30/04 Alemanha Berlim 14/05 Indonésia Jakarta* 04/06 Canadá Vancouver* 02/07 Estados Unidos I Nova Iorque 16/07 Estados Unidos II Nova Iorque 17/07 Grã-Bretanha I Londres 30/07 Grã-Bretanha II Londres 31/07 Coréia do Sul I Seoul 13/08 Coréia do Sul II Seoul* 14/08

*Sujeito a homologação

'TESTE' da RED BULL e ASA NOVA da MERCEDES: Como RIVAIS buscam dar 'PULO DO GATO' no fim da F1 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?