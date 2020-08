O piloto britânico Alexander Sims deixará a BMW Andretti para ingressar na Mahindra Racing na temporada 2020/21 da Fórmula E, com o belga Jérôme d'Ambrosio deixando o time indiano na categoria elétrica.

Sims vai para a Mahindra após dois anos com a BMW, durante os quais ele obteve uma vitória e outro pódio. Entretanto, o piloto não conseguiu igualar o desempenho do companheiro de equipe alemão Maximilian Gunther na temporada 2019/20.

Não está claro quem substituirá Sims na BMW, mas a fabricante com sede em Munique poderia chamar um de seus pilotos do DTM para formar dupla com Gunther, que anunciou nesta manhã que permanecerá com a marca germânica na próxima temporada.

É esperado que Sims seja acompanhado na Mahindra pelo compatriota Alex Lynn, que substituiu Pascal Wehrlein nas últimas seis corridas da temporada 2019/20 de Fórmula E em Berlim. O alemão foi para a Porsche.

Lynn fez duas aparições na Super Pole e conquistou seu melhor resultado em corridas com um quinto lugar durante esse período. Ele deve ser contratado pela equipe para o que seria sua primeira temporada completa na categoria desde sua campanha de 2017/18 com a Virgin.

Sims celebra ida para Mahindra

“Estou muito contente por me juntar à Mahindra Racing e continuar minha campanha na F-E", disse Sims, que também fez parte do programa M8 GTE da BMW anteriormente. "É uma oportunidade empolgante de desafiar por resultados sólidos".

“Promover a sustentabilidade e a mobilidade elétrica é importante para mim pessoalmente e competir na F-E oferece uma plataforma forte, inovadora e voltada para o futuro para aumentar a conscientização”.

“Quero agradecer à BMW por todo o apoio durante as duas últimas temporadas e desejar o melhor à equipe para o futuro. Tem sido uma grande curva de aprendizado na F-E - é uma categoria muito diferente no automobilismo e traz muito novos desafios. Estou animado para continuar aprendendo e usar meu conhecimento para apoiar a Mahindra Racing na próxima temporada”.

O anúncio deixa d'Ambrosio, que disputou todas as corridas de F-E até agora e chegou à Mahindra na temporada 2018/19, após quatro anos com a equipe Dragon, enfrentando um futuro incerto.

D’Ambrosio continua sendo o último piloto a vencer uma corrida para a Mahindra, tendo triunfado na corrida de Marrakesh no início do ano passado após uma colisão entre os então companheiros de BMW, Sims e António Félix da Costa.

"Estou empolgado em nome de toda a equipe por dar as boas-vindas a Alexander", disse o chefe da Mahindra, Dilbagh Gill. "Estou extremamente animado em trabalhar com ele e a perspectiva do que podemos alcançar juntos é motivadora”.

“Em Alexander, temos um talento comprovado em corridas, além de alguém que incorpora o que a Mahindra Racing representa com seus princípios pessoais nas áreas de eletrificação e sustentabilidade”.

“Ele é um piloto intelectual, um cara muito legal e um jogador de equipe; estou entusiasmado com o que a temporada 7 trará e estou ansioso para anunciar o companheiro de equipe de Alexander no devido tempo”.

“Ao mesmo tempo, gostaria de prestar homenagem a Jérôme, que nos deixa depois de dois anos. Tivemos ótimos momentos e desejo tudo de bom enquanto ele segue em frente para novos empreendimentos. Estou ansioso para ver o que ele fará a seguir”.

Veja quais equipes e pilotos já estão confirmados para a sétima temporada da F-E:

Team Trem de força Nº Pilotos Panasonic Jaguar Racing Jaguar 2 20 Envision Virgin Racing ? 4 TBA DS Techeetah ? 13 25 BMW iFE.21 28 ? TAG Heuer Porsche Formula E Team Porsche 36 94 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

