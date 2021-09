F-E: Rowland é confirmado na Mahindra como substituto de Lynn

Oliver Rowland se juntará à Mahindra para a temporada de 2022 da Fórmula E após sua saída da Nissan e.dams, substituindo Alex Lynn. O britânico fará parceria com Alexander Sims em uma dupla de pilotos do Reino Unido, com o último tendo sido contratado pela equipe depois de deixar a BMW Andretti em 2021.

O anúncio significa que o piloto de 29 anos retornará ao time com o qual fez sua estreia na categoria em 2015, em Punta del Este, onde substituiu o lesionado Nick Heidfeld ao lado de Bruno Senna.

Após sua aparição única na Fórmula E, Rowland teve sucesso na escada da Fórmula 1, terminando em terceiro, atrás de Charles Leclerc e Artem Markelov na temporada da Fórmula 2 de 2017. Foi só no final de 2018 que ele voltou ao grid da F-E, quando uma chamada tardia de Alex Albon para a F1 abriu uma vaga na Nissan ao lado do titular Sebastien Buemi.

Durante suas três temporadas com o fabricante japonês, o britânico se estabeleceu como um dos melhores em qualificação, marcando quatro pole positions naquele período. Ele também conquistou cinco pódios pela equipe, incluindo a primeira vitória em Berlim no ano passado.

A decisão de ingressar na Mahindra segue a queda da Nissan da segunda para a décima posição no campeonato nesta temporada, com a introdução tardia de um novo trem de força em Mônaco, e falhando em entregar os ganhos que esperava.

O lugar vago de Rowland será assumido por Maximilian Günther, que obteve três vitórias durante sua passagem pela BMW Andretti.

"Estou muito animado por me juntar à Mahindra Racing", disse Rowland. " Ao mudar para uma nova equipe haverá uma transição, é claro, mas acho que, com a combinação de minha experiência na Fórmula E e os resultados do time na temporada passada, temos potencial para alcançar grandes feitos juntos."

"Estou muito feliz por ter Alexander como meu companheiro e estou ansioso para trabalhar com ele para extrair o máximo do carro e obter bons resultados", acrescentou.

Alexander Sims, Mahindra Racing, M7Electro Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sims conquistou o primeiro pódio da Nissan na temporada em Roma e estava a caminho de mais um resultado no pódio em Valência, antes que uma aparição tardia de safety car trouxesse um final decepcionante para a corrida. Ele terminou a temporada em 19º no mundial, sete posições atrás de Lynn.

"Gostei de trabalhar com todos na equipe nesta temporada. Aprendemos muito com o passar do ano e garantimos alguns resultados sólidos”, disse o piloto. "Há potencial para alcançar mais na próxima e vamos trabalhar duro para aplicar os aprendizados. Estou realmente ansioso para a chegada de Oliver, que é claramente muito rápido e um grande profissional."

Lynn encerrou uma seca de vitórias de dois anos para a Mahindra em 2021, com um triunfo impressionante no segundo E-Prix de Londres. Isso elevou a escuderia à nona posição na classificação final, apenas cinco pontos atrás da Porsche.

"Estamos muito felizes em receber Oliver de volta à família", disse o chefe da equipe Dilbagh Gill. "Depois de iniciar sua carreira na Fórmula E conosco em 2015, ele tem um histórico comprovado na série como um forte qualificador e um forte piloto. Acredito que temos uma das formações mais fortes do grid e estou muito contente por Alexander correr com o time por mais um ano."

"Gostaríamos de agradecer a Alex Lynn por sua contribuição na última temporada e meia - nós tivemos algumas memórias inesquecíveis juntos e ele sempre terá um lugar especial nos livros de história da Mahindra Racing", concluiu.

