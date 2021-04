F-E: Sette Câmara explica problemas com carro e punição em Roma

Após uma ótima corrida na segunda prova de Diriyah, Sérgio Sette Câmara não conseguiu repetir a mesma performance neste sábado, na primeira de duas corridas do ePrix de Roma da Fórmula E. Largando em 16º, o brasileiro terminou em 15º, após um desligamento do seu carro no meio da prova e uma punição.

Sette vinha melhorando na prova após sair mais atrás na largada, mas, de repente, a transmissão mostrou uma bandeira amarela na região da curva sete, causada por um desligamento repentino de seu carro.

O brasileiro conseguiu religar sua Dragon Penske e retomou a prova, mas recebeu ainda uma punição por conta de um excesso de potência que foi detectado. Após o ePrix, Sette Câmara falou sobre o problema que teve com o carro e a penalização que sofreu.

"O motor desligou sozinho, deu um pico de energia e desligou. Foi como uma pane elétrica. E logo naquela ondulação da curva sete, o carro bateu forte no chão e os nossos sistemas não aguentaram".

"Foi um problema técnico. Logo antes do carro desligar, ele deu um pico de energia e tomamos uma punição por conta desse pico. O mesmo aconteceu no carro do Nico [Müller, companheiro de equipe na Dragon Penske], mas o dele não desligou".

Sette Câmara ainda acredita que esta era uma corrida onde poderia ter pontuado, devido ao alto número de abandonos, incluindo o de Lucas di Grassi a cinco voltas do fim.

"Foi uma pena. Muitos carros não terminaram a corrida hoje, então eu acho que dava para pontuar. Era só não ter problemas no carro que teríamos como pontuar".

Sette Câmara é o 11º na classificação, com 12 pontos conquistados. Neste domingo, o brasileiro volta à pista para o segundo ePrix de Roma, com treino livre às 2h, o classificatório às 4h e a corrida às 8h, todos no horário de Brasília. As transmissões serão feitas pela TV Cultura e o SporTV.

