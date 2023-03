Carregar reprodutor de áudio

Apesar de uma classificação complicada, Pascal Wehrlein sai feliz do ePrix de São Paulo da Fórmula E. Largando de 18º, o alemão da Porsche fez uma boa corrida de recuperação, terminando em 7º e conseguindo aumentar sua vantagem na liderança. O piloto considera a etapa um "controle de danos", mas lamentou que um incidente tirou sua capacidade de ir além.

Durante a corrida, Wehrlein chegou a estar na quarta posição, mas o timing de acionamento do modo ataque e o incidente com o vice-líder do campeonato, Jake Dennis, acabaram impactando sua performance.

Em entrevista ao Motorsport.com após o fim da corrida, o alemão lamenta não ter conseguido ir além, mas vê como um alento o fato de ter mantido a liderança no Mundial, inclusive aumentando sua vantagem. No momento, ele tem 86 pontos, contra 62 de Dennis, que abandonou após a batida.

"Definitivamente foi uma boa corrida, vindo de 18º para terminar em 7º", disse. Foi uma boa corrida de recuperação, uma corrida de controle de danos hoje. Acho que poderia ter feito um pouco mais, mas o incidente com Dennis destruiu a lateral do meu carro".

"Não tinha mais ritmo depois disso. No geral, poderia ter feito um pouco mais, mas aceito os pontos. Mas precisamos ir melhor nas classificações. Agora mal posso esperar por Berlim".

Fazendo um balanço do fim de semana, Wehrlein elogiou o traçado do Sambódromo do Anhembi e o evento criado na capital paulista.

"A pista é bem legal. A corrida foi muito boa. Acredito que ela pende mais para performance de frenagem e tração. Algumas curvas mais fluidas, de alta velocidade, seriam boas para a pista, mas ela entregou uma boa corrida, boas chances de ultrapassagem. No geral, foi um primeiro evento bem-sucedido, com muitos fãs, um bom espetáculo antes da corrida. Mal posso esperar para voltar".

Em pouco menos de um mês, o grid da Fórmula E volta às pistas, agora em uma rodada dupla no Aeroporto de Tempelhof, em Berlim, o circuito no qual a categoria mais disputou provas em sua história.

Mesmo sendo a corrida de casa de Wehrlein e da Porsche, a equipe alemã possui apenas um pódio em Tempelhof: um segundo lugar com Andre Lotterer no primeiro ePrix da maratona realizada em Berlim em 2020.

Apesar do histórico pouco favorável, Wehrlein espera um rendimento melhor na próxima passagem pela capital alemã.

"No passado, Berlim nunca foi uma boa pista para a Porsche, mas agora espero que possamos ser mais fortes. No geral, vamos tentar o nosso melhor. Como vimos na corrida, temos um carro forte, e Berlim é um lugar em que podemos ultrapassar. Com sorte a pista funcionará melhor para nós agora".

