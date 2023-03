Carregar reprodutor de áudio

O ePrix de São Paulo entregou uma das provas mais emocionantes da temporada 2023 da Fórmula E até aqui. O pódio foi formado inteiramente por pilotos com trens de força da Jaguar, mas é a Porsche quem segue na liderança após a sexta etapa com Pascal Wehrlein.

Após uma classificação decepcionante, o alemão da Porsche fez uma boa prova de recuperação, terminando na sétima posição. Com isso, Wehrlein chega a 86 pontos.

Para a sua sorte, seu rival mais próximo, Jake Dennis, abandonou pela segunda corrida consecutiva e nenhum outro piloto conseguiu ultrapassar o britânico da Avalanche Andretti. Com isso, a vantagem de Wehrlein sobe para 24 pontos: 86 a 62.

Já Dennis precisa se preocupar, já que apenas dois pontos o separam do quarto colocado. Com o segundo lugar, Nick Cassidy chega a 61, enquanto Jean-Éric Vergne tem 60. Completando o top 5, temos António Félix da Costa com 58.

Os brasileiros terminaram mais uma corrida sem pontuar. Lucas di Grassi cai de 10º para 12º com 18 pontos, tendo pontuado apenas na etapa de abertura, no México. Sérgio Sette Câmara é o 17º, com 10.

Entre as equipes, a Porsche segue na ponta com 144 pontos, contra 103 da Envision e 83 da Jaguar.

Confira a classificação do Mundial de Pilotos da Fórmula E após o ePrix de São Paulo:

Piloto MEX

DRH

HYD

CPT

SPL

BER

MCO

JAK

PRT

RME

LDN

1 2 1 1 4 Ret 7 86 2 1 2 2 16 13 Ret 62 3 9 6 13 2 3 2 61 4 12 7 16 1 2 5 60 5 7 18 11 3 1 4 58 6 Ret 3 4 Ret DNS 3 44 7 6 4 6 15 5 10 42 8 Ret 5 3 Ret 4 9 40 9 8 10 7 Ret 11 1 39 10 5 8 5 Ret 10 8 32 11 10 11 20 8 7 6 22 12 3 13 15 14 WD 13 18 13 4 9 12 9 9 12 18 14 Ret 12 14 7 8 Ret 11 15 16 15 17 5 12 17 10 16 17 14 10 Ret 6 14 9 17 13 19 Ret 6 WD 16 8 18 15 17 8 12 NC Ret 7 19 Ret Ret 9 10 Ret Ret 3 20 11 WD 19 13 Ret 11 0 21 14 Ret Ret 11 WD Ret 0 22 Ret 15 0 23 16 18 Ret WD 0

Confira a classificação do Mundial de Construtores da Fórmula E após o ePrix de São Paulo:

Equipe MEX

DRH

HYD

CPT

SPL

BER

MCO

JAK

PRT

RME

LDN

1 13 7 18 11 3 1 4 144 94 2 1 1 4 Ret 7 2 16 6 4 6 15 5 10 103 37 9 6 13 2 3 2 3 9 8 10 7 Ret 11 1 83 10 Ret 3 4 Ret DNS 3 4 1 10 11 20 8 7 6 82 25 12 7 16 1 2 5 5 27 1 2 2 16 13 Ret 80 36 4 9 12 9 9 12 6 5 5 8 5 Ret 10 8 72 58 Ret 5 3 Ret 4 9 7 8 13 19 Ret 6 WD 16 26 11 3 13 15 14 WD 13 8 3 16 15 17 5 12 17 19 33 17 14 10 Ret 6 14 9 17 Ret 12 14 7 8 Ret 18 23 15 17 8 12 NC Ret 10 7 11 WD 19 13 Ret 11 3 48 Ret Ret 9 10 Ret Ret 11 4 Ret 16 18 Ret WD 15 0 51 14 Ret Ret 11 WD Ret

