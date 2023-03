Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana da Fórmula E no Brasil foi praticamente perfeito para a Jaguar: com sua equipe própria e a escuderia cliente Envision, a marca britânica conseguiu as três posições do pódio no ePrix de São Paulo, vencido por Mitch Evans, piloto do time de fábrica da montadora inglesa.

O top 3 do Sambódromo do Anhembi foi 'fechado' pelo também neozelandês Nick Cassidy, da Envision, e completado pelo britânico Sam Bird, da Jaguar. Os três batalharam pela vitória até o final, como se vê abaixo:

Evans celebrou o triunfo: "Veio no momento perfeito, porque tivemos um começo [de ano] difícil. Nick (Cassidy) me 'forçando' toda a prova... Nós três (Bird também) 'empurrando' um ao outro. É muito trabalho para tudo isso, simulador, estratégia, que não é fácil... Tudo tem que dar certo".

Cassidy também comemorou. "Não posso não estar feliz. Me diverti muito no carro. Foi uma corrida muito estratégica. E trinca da Jaguar!", afirmou Nick, cujo companheiro suíço Sebastién Buemi terminou em 10º.

Bird, que largou em décimo por ter de pagar uma punição de cinco posições no grid paulista, focou em não errar. "Não fazer nada bobo e 'trazer os pontos para casa', e consegui a volta mais rápida também", disse o britânico, que destacou o "jogo de xadrez" na pista paulistana.

Di Grassi e BASTIDORES da chegada da Fórmula E ao Brasil; Sette Câmara analisa PISTA do ePrix de SP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com #222 – ‘Buraco’ da Ferrari é maior que o da Mercedes em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: