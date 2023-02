Neste sábado, foi disputado em Hyderabad o primeiro ePrix da Índia da Fórmula E, que realizou sua terceira etapa da temporada 2022. Quem venceu foi o bicampeão Jean-Éric Vergne, francês da DS Penske, mas a liderança segue com Pascal Werhlein.

O alemão da Porsche conseguiu uma boa corrida de recuperação, viu rivais à frente baterem e terminou em quarto, somando importantes pontos. Vice-líder, o britânico Jake Dennis, da Andretti, foi atingido pelo germânico René Rast, da McLaren, e não pontuou. Veja a tabela abaixo:

