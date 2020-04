Fórmula E adia ePrix de Roma por precaução quanto ao coronavírus

A Fórmula E adiou oficialmente o ePrix de Roma de 2020 em meio ao surto do novo coronavírus conhecido como COVID-19. O evento de 4 de abril deveria ser a próxima rodada no calendário do campeonato, mas agora se torna o segundo evento da F-E a ser interrompido pelo vírus depois que o ePrix chinês de Sanya também foi oficialmente adiado no mês passado.

O coronavírus foi declarado pela Organização Mundial da Saúde como uma emergência de saúde pública e é tido como responsável por quase 3500 mortes, com quase 100.000 casos confirmados em todo o mundo.

Na quarta-feira, o governo italiano anunciou que todos os eventos esportivos ocorrerão a portas fechadas até 3 de abril, a fim de conter a propagação. Embora isso seja um dia antes da data original da F-E em Roma, o horário normal do fim de semana da categoria apresenta uma sessão de shakedown no dia anterior à corrida.

Uma declaração emitida pela F-E diz: “Como conseqüência da emergência sanitária em andamento na Itália e de acordo com as disposições estabelecidas no decreto ministerial sobre medidas para combater e conter a disseminação do COVID-19 no país - que inclui eventos esportivos com grandes multidões e espectadores próximos - não será mais possível realizar o ePrix de Roma em 4 de abril de 2020”.

"A Fórmula E, de acordo com as autoridades relevantes em Roma e em conjunto com a FIA e o Automobile Club d'Italia (ACI), trabalhará em estreita colaboração com os parceiros do campeonato e as partes interessadas, a fim de avaliar e revisar opções alternativas para o ePrix em uma data posterior. Todos os detentores de ingressos serão contatados pelos canais apropriados nos próximos dias”.

A Itália é o país mais atingido pelo coronavírus na Europa. O anúncio da F-E também levanta mais dúvidas para o restante do calendário 2019/20. Considera-se que estão em risco os eventos próximos em Seul (Coréia do Sul, 3 de maio) e Jacarta (Indonésia, 6 de junho), dada a proximidade com a China, onde se acredita que o vírus tenha se originado.

No entanto, o Motorsport.com apurou que a F-E manterá a data de 4 de abril disponível para uma corrida em um local alternativo a Roma. Uma possibilidade é que a categoria viaje para Valência, onde realiza testes de pré-temporada. Parte dos equipamentos da F-E já está localizada no Circuito Ricardo Tormo, tornando-o um substituto viável.

Outros grandes eventos de automobilismo que foram impactados pelo coronavírus até agora incluem a abertura da temporada de MotoGP cancelada no Catar - com a corrida da Tailândia adiada pelo governo - e a primeira rodada da Super Fórmula em Suzuka.

Embora o GP da Austrália de F1 esteja programado para ser realizado no próximo fim de semana, os organizadores do evento de Fórmula 1 do Bahrein interromperam a venda de ingressos enquanto a situação do coronavírus é monitorada.

