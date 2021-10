A Fórmula E está preparando um novo sistema de classificação que espera estrear na temporada de 2022, uma vez que seja aprovado pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, em 15 de outubro.

Alberto Longo, cofundador da categoria informou em entrevista coletiva no México que o objetivo da modificação é oferecer espetáculo e simplificar o formato para os fãs.

“Vamos lançar um novo formato de classificação. Gostaríamos de simplificar nosso formato de corrida”, disse Longo durante coletiva na Cidade do México para anunciar a corrida do próximo ano, que retornará ao Autódromo Hermanos Rodríguez, após visita a Puebla na temporada 2020-2021.

"Fomos ao básico, mas também gostamos de ser inovadores."

A categoria agora propõe dividir os participantes em dois grupos em que os quatro pilotos mais rápidos de cada grupo avançarão para rodadas de confronto um a um, primeiro com os oito classificados, depois com os quatro semifinalistas antes de chegar aos dois participantes que lutarão diretamente para decidir quem vai conseguir a pole position.

“Esse formato é muito compreensível, visualmente é muito atraente e na televisão vamos oferecer algo espetacular”, explicou quando questionado pelo Motorsport.com.

“A chave está nos dois primeiros grupos de 11 pilotos cada, os pilotos terão a oportunidade de fazer várias voltas rápidas durante os 12 minutos que durarão a classificação. Depois, definiremos os quatro mais rápidos de cada grupo.”

"Nas quartas de final, o mais rápido do grupo 1 enfrentará o quarto colocado do grupo 2 e assim por diante."

“De lá vamos para a semifinal e para os dois finalistas. Quem vencer aquele duelo é quem leva a pole”.

Longo explicou que levantou a ideia, mas o conselho para o novo formato veio de Sam Bird.

A temporada 2022 começará em 28 de janeiro na Arábia Saudita com uma rodada dupla antes de viajar ao México para sua única corrida na América Latina, a ser realizada em 12 de fevereiro.

