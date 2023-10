A Fórmula E confirmou nesta quinta-feira o calendário completo da temporada 2024, com o retorno da China com uma rodada dupla no circuito de Xangai em um cronograma de 16 etapas em 11 locais.

O Circuito Internacional de Xangai sediará as corridas 12 e 13 da temporada nos dias 25 e 26 de maio, mais de cinco anos após a última visita da F-E à China, quando correu na cidade insular de Sanya.

A F-E tinha uma longa presença no país desde o início da categoria com provas em Pequim e Sanya, além de uma etapa em Hong Kong entre 2016 e 2019. Mas a China estava ausente do calendário desde 2019 devido à pandemia da Covid-19.

Xangai foi oficialmente adicionada ao calendário de 2024 após a ratificação do cronograma pelo Conselho Mundial do Esporte a Motor da FIA, que confirmou também a manutenção da etapa indiana em Hyderabad no dia 10 de fevereiro.

Havia muita incerteza sobre a continuidade do evento, com as chances de uma segunda edição do ePrix caindo após o desmantelamento da equipe de organização da prova em agosto.

Porém, a F-E conseguiu manter Hyderabad no calendário após receber o apoio necessário do governo de Telangana para manter a prova. Com isso, a F-E vai marcar presença nos três países de maior população do mundo em 2024 (Índia, China e EUA), com Portland seguindo.

A única interrogação restante no calendário é a Itália, com a F-E concluindo que os carros da Gen3 cresceram para além do estreito circuito do ePrix de Roma. A categoria explora agora alternativas, incluindo locais permanentes, para manter a Itália no calendário com uma rodada dupla em 13 e 14 de abril, duas semanas após o ePrix de Tóquio.

Anteriormente anunciado para 08 de junho, o ePrix de Jacarta foi descartado devido às eleições presidenciais no país e o período de campanha política. A F-E e as autoridades exploram o potencial de realizar a prova em outra data, mas não há uma vaga restante no calendário para a Indonésia.

Conforme o modelo anterior, a temporada começa na Cidade do México em 13 de janeiro antes da rodada dupla de Diriyah, na Arábia Saudita, em 26 de janeiro. Hyderabad vem na sequência antes de São Paulo em 16 de março. O campeonato acaba em Londres nos dias 20 e 21 de julho.

Confira o calendário completo da temporada 2024 da Fórmula E:

Evento Etapa Local Data(s) 1 1 Cidade do México, México 13 de janeiro 2 2 / 3 Diriyah, Arábia Saudita 26-27 de janeiro 3 4 Hyderabad, Índia 10 de fevereiro 4 5 São Paulo, Brasil 16 de março 5 6 Tóquio, Japão 30 de março 6 7 / 8 A Confirmar, Itália 13-14 de abril 7 9 Mônaco 27 de abril 8 10 / 11 Berlim, Alemanha 11-12 de maio 9 12 / 13 Xangai, China 25-26 de maio 10 14 Portland, Estados Unidos 29 de junho 11 15 / 16 Londres, Reino Unido 20-21 de julho

