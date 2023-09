O bom filho a casa torna. Nesta sexta-feira (29), Lucas di Grassi confirmou que retorna à equipe Abt-Cupra para a temporada 2024 da Fórmula E, voltando ao time pela qual foi campeão na temporada 2017. O brasileiro fará dupla com Nico Müller, que seguirá por mais um ano com a equipe alemã.

Di Grassi é um dos pilotos de maior sucesso do Mundial, empatado com Sébastien Buemi como os recordistas de vitórias da categoria - 13 cada, sendo que 12 dessas vieram com a Abt, equipe pela qual o brasileiro correu por sete temporadas.

Sua passagem pela equipe alemã teve seu auge na temporada 2016-17, quando conquistou o título de pilotos, além de ajudar a Abt a levar o campeonato de pilotos no ano seguinte.

"É ótimo estar de volta à Abt", disse o piloto de 39 anos. "Não somente eu conquistei dois títulos com essa equipe, mas também tenho incontáveis memórias com as pessoas que trabalham aqui com muita paixão".

"Não poderia estar mais animado para voltar após dois anos, e mal posso esperar para trabalharmos juntos de novo. Juntos, vamos passo a passo em busca dos resultados que toda a equipe merece".

Após a saída da Abt da Fórmula E devido ao fim da parceria com a Audi, Di Grassi passou a temporada 2021-22 com a Venturi, onde obteve sua vitória mais recente na F-E, antes de ir para a Mahindra para 2023, uma relação que começou forte, com pole e pódio na abertura do campeonato no México.

Mas as dificuldades da montadora indiana com o desenvolvimento do trem de força levaram Di Grassi a pontuar apenas mais duas vezes no ano, levando-o a ter sua pior temporada na categoria, terminando em 15º - seu primeiro resultado em nove anos fora do top 7.

Di Grassi ainda manterá uma certa relação com a equipe anterior, já que a Abt, que possui uma parceria técnica com a Cupra, corre com o trem de força da Mahindra. Já o time indiano terá Nyck de Vries e Edoardo Mortara como sua dupla para 2024.

Nico Muller, ABT CUPRA Formula E Team, M9Electro Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Di Grassi substitui Robin Frijns, que vai para a Envision no próximo ano. Já Müller segue na Abt combinando a disputa na categoria com seu programa com a Peugeot no Campeonato Mundial de Endurance. O suíço segue na equipe após impressionar no final da temporada com três resultados na zona de pontos nas quatro últimas provas.

Com isso, resta apenas a confirmação da Porsche sobre sua dupla para 2024, mas o time alemão deve manter António Félix da Costa e Pascal Wehrlein. O anúncio deve ser feito nos próximos dias. A pré-temporada da F-E começa em 23 de outubro em Valência, enquanto a primeira etapa do campeonato, o ePrix da Cidade do México, está marcado para 13 de janeiro.

