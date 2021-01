Fórmula E: ePrix de Santiago deve ser reintegrado ao calendário

A Fórmula E deve restabelecer o ePrix de Santiago no início de junho, de acordo com uma carta enviada pelo presidente da federação chilena de automobilismo.

A FIA e a F-E emitiram um esboço provisório do calendário da temporada 2020-2021 em junho passado.

Uma única corrida em Santiago ocupava originalmente a data de 16 de janeiro e era para ser a rodada de abertura da temporada.

Mas em outubro, as corridas da Cidade do México e Sanya foram adiadas, com o evento de Santiago sendo impulsionado para duas corridas.

Então, em dezembro, as corridas na capital chilena foram adiadas, devido às restrições de viagem impostas pelo governo nacional, após a detecção da variante da Covid que se espalhou rapidamente no Reino Unido.

Um comunicado da F-E disse que o campeonato estava "trabalhando com a cidade para finalizar as datas nas quais as corridas serão realizadas em 2021."

No entanto, agora parece que um evento de duas corridas em Santiago será restabelecido para os dias 5 e 6 de junho.

A FE não fará comentários sobre as atualizações do calendário de 2021 até que lance oficialmente o próximo lote de corridas, com o anúncio previsto para antes do final deste mês.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

RED BULL dá passo importante para assumir controle de MOTORES da HONDA, mas ainda depende da FIA

PODCAST: Chico Serra esclarece rivalidade com Piquet, amizade com Senna e briga com Raul Boesel