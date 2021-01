A Fórmula E está se preparando para novos cancelamentos de corridas. Após os inúmeros cancelamentos relacionados à pandemia de Covid-19 na temporada 2019/20, a temporada de 2021 não começa como originalmente planejado. A primeira etapa do campeonato deveria ter começado neste fim de semana com duas corridas em Santiago do Chile. Em vez disso, a rodada dupla foi adiada indefinidamente.

Até agora, apenas a rodada de 26 e 27 de fevereiro, planejada para acontecer em Riad (Arábia Saudita), segue firme no calendário de 2021 da Fórmula E. Todas as outras corridas seguem em aberto.

Depois de considerar o circuito de Silverstone na Grã-Bretanha como um plano de emergência para 2021 em outubro, a ideia precisou ser abortada devido à descoberta de uma nova variação do Coronavírus na ilha britânica.

Mas os responsáveis pela Fórmula E já têm um novo plano de emergência se novas corridas forem canceladas. O circuito Ricardo Tormo em Valência, na Espanha, está agora no radar.

"Valência sempre foi um plano para nós, mas é claro um plano B", disse o diretor de corridas da Fórmula E, Alberto Longo. “As corridas em circuitos de rua ainda estão claramente no foco, mas como plano B, levando em consideração a situação em que estamos no momento, Valência é um ótimo lugar para nós", completou Longo.

Circuit Ricardo Tormo in Valencia: Der Formel E als Teststrecke längst bekannt Foto: Motorsport Images

O circuito permanente da Espanha tem servido regularmente como palco para os testes oficiais pré-temporada da Fórmula E nos últimos anos.

“Fomos sempre muito bem recebidos lá e fomos muito flexíveis quanto às datas. É por isso que esta é claramente uma opção real para nós”, disse Longo com vista a um possível fim de semana de corridas no Circuito Ricardo Tormo.

Nesse caso, seria a estreia da Fórmula E na Espanha. No entanto, ainda não foi decidido qual o traçado seria utilizado em Valência. Há rumores de que um layout completamente novo poderia ser usado, descartando a versão reduzida dos testes pré-temporada e o traçado utilizado pela MotoGP.

As possíveis datas para as corridas em Valência podem ser 10 de abril ou 24 de abril, originalmente destinadas às corridas de Roma e Paris, mas ambas estão em perigo e, portanto, não aparecem mais no calendário de 2021 da Fórmula E.

