Kvyat pode ser companheiro de Sette Câmara na Fórmula E; entenda

O piloto russo Daniil Kvyat, que hoje é reserva da Alpine na Fórmula 1 e já passou por Toro Rosso, Red Bull e AlphaTauri, pode ser o companheiro do brasileiro Sérgio Sette Câmara na equipe Dragon de Fórmula E na próxima temporada.

A informação é do site The Race, que também reporta que a renovação do piloto mineiro com a escuderia está encaminhada. Neste caso, o piloto do Brasil pode ter o russo como companheiro, na vaga do sueco Joel Eriksson.

Sérgio Sette Câmara, Dragon Penske Autosport Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Kvyat negocia com a Dragon, mas já foi especulado na Nissan, considerada uma equipe superior. O time, porém, 'fechou' com o suíço Sébastien Buemi, que já foi campeão da F-E, e com o alemão Maximilian Gunther.

A temporada 2021/22 da Fórmula E deve começar somente em janeiro de 2022. A categoria de monopostos elétricos aproveitará novembro e dezembro de 2021 para realizar testes em Valência.

