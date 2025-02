Alexander Jacoby mostrou maturidade e resiliência para terminar mais uma corrida muito perto da zona de pontuação da F4 Spain Winter Series no Algarve, em Portugal. O brasileiro de apenas 15 anos de idade fez uma corrida cerebral, evitando os recorrentes enroscos característicos de uma categoria de base e acreditou até o final, crescendo muito nas duas voltas finais da prova.

Pela manhã, ele classificou o carro em 19º lugar no grid, na tomada de tempo mais acirrada do ano até o momento, com os 16 mais rápidos do grid de 36 competidores dentro do mesmo segundo do pole-position. O brasileiro passou a primeira metade do treino entre os dez mais velozes e encerrou a 1.2s da marca de referência.

Favorecido por punição a um concorrente, ele alinhou a máquina #27 em 18º lugar no grid e logo na largada teve que mostrar formidável poder de reação. Um carro à sua frente ficou estacionado na posição de largada, exigindo de Alexander uma rápida reação para evitar contato. Ele terminou a volta inicial em 17º, novamente adotando ação evasiva a uma tentativa muito otimista de outro carro, que mergulhou por dentro em um clássico “dive bomb” já sem o bico de seu carro.

Outra vez o piloto agenciado pela A14 Management, empresa de Fernando Alonso, preservou o equipamento e tratou de atacar no momento certo, para avançar a 16º no término da segunda volta.

Mas na volta 3, Jacoby caiu para 19ª posição.

Ele então precisou adaptar sua pilotagem para a condição do carro e, pouco a pouco, foi aprimorando o ritmo de corrida.

Na volta 10, Alexander avançou uma posição e então passou a estabelecer tempos de voltas mais rápidas, buscando o pelotão à sua frente. Ele subiu para 17º na volta 11 e abriu a volta 16 em 16º. Na penúltima passagem subiu para 15º lugar e ainda lutou até a bandeirada, conquistando mais duas posições no giro final.

A terceira e última etapa da F4 Spain Winter Series está marcada para a pista de Navarra, entre os dias 7 e 9 de março.

“Tivemos mais um fim de semana de muito aprendizado em Portimão e novamente terminamos perto do objetivo de anotar pontos. Essas corridas serão muito importantes para construir uma temporada sólida com a equipe e tenho certeza que voltaremos mais fortes em Navarra dentro de duas semanas”, afirmou Jacoby.

Agenciado por ALONSO e fã de PIASTRI: conheça ALEXANDER JACOBY, promessa brasileira da F4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #322 - Tudo sobre lançamentos dos carros de 2025 | React!

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!