Gabriel Gomez começou a segunda metade da F4 Winter Series em Aragón do mesmo ponto em que havia finalizado o início da temporada: no topo.

O catarinense de 18 anos de idade cravou duas das três poles em disputa nos qualificatórios deste sábado e terminou em segundo lugar a primeira das três corridas da etapa 3.

Ele permanece com 100% de pódios na competição após sete corridas e ampliou sua margem no alto da tabela de pontos.

A F4 Winter Series é um campeonato de tiro curto com quatro rodadas triplas em cinco semanas, disputado na Espanha e Portugal. É um autêntico mundial de F4, com mais de 30 competidores em cada grid e a presença das principais equipes do automobilismo europeu.

A temporada 2025 é a segunda de Gabriel Gomez nos monopostos. Ele corre neste ano pela equipe US Racing, organização fundada pelo ex-F1 Ralf Schumacher. Depois da F4 Winter Series, Gabriel irá disputar o Campeonato Italiano de F4, o mais forte do planeta na categoria.

A corrida

Gabriel reagiu bem ao apagar das luzes e fez valer a vantagem de partir da posição de honra. Ele neutralizou investida de seu companheiro Kabir Anurag, enquanto atrás múltiplos incidentes fizeram concorrentes deixar pedaços de carros na pista.

Mas não foi acionado o safety-car e, na freada da curva 1, o competidor de Singapura surpreendeu Gomez, avançando para o primeiro lugar. Gabriel então tratou de seguir o colega da US Racing de perto, ameaçando na freada da curva 7, mas teve que recolher o ímpeto pois havia bandeira amarela dupla no trecho.

Após três voltas, o líder do campeonato estava 0.7s atrás do líder, levando 3s de vantagem para o terceiro colocado, o irlandês Fionn McLaughlin. Este vinha muito pressionado pelo italiano Maksimiliam Popov.

Catapultado por duas voltas mais rápidas da prova em sequência, o carro #78 enquadrou o líder da corrida na freada da reta oposta na volta 8, mas Anurag foi hábil ao defender sua linha. Os dois então fizeram algumas voltas no mesmo ritmo, separados sempre por cerca de meio segundo.

Gomez mais uma vez anotou a melhor volta na 11ª passagem, mas o companheiro de equipe deu o troco na seguinte, restabelecendo a diferença entre os dois ponteiros. Restavam 5 minutos para a abertura da volta final.

Então o brasileiro passou a administrar sem correr riscos, garantindo assim mais um troféu na temporada. A corrida 2 terá início às 6h15 deste domingo e a prova final em Aragón às 10h20. Gomez larga novamente na pole pela manhã e sai em quarto na prova 3.

As corridas têm transmissão ao vivo pelo canal oficial da Winter Series no YouTube.

Gomez disse: “Foi um sábado quase perfeito, com resultados muito bons para o campeonato. No quali 1 o carro estava ótimo e conseguimos colocar todo potencial na pista depois do trabalho com a equipe nos últimos dois dias. No quali 2 cometi um pequeno erro, que custou a primeira fila. A corrida foi boa também e mais um pódio é importante para seguir construindo o campeonato. Vamos acelerar para continuar o trabalho consistente no domingo e pontuar o máximo possível”.

F4 Winter Series Etapa 3 - Aragón (ESP)

Top5 - Corrida 1

1. Kabir Anurag

2. Gabriel Gomez

3. Fionn McLaughlin

4. Maksimiliam Popov

5. Andrija Kostic

F4 Winter Series - Classificação (top5):

1. Gabriel Gomez - 152

2. Leo Robinson - 98

3. Kabir Anurag - 69

4. Fionn McLaughlin - 64

5. Maksmilian Popov - 64

F4 Winter Series - Etapa 3 - Aragón (ESP)*:

Domingo, 2 de março

06:15 - 06:45 - Corrida 2

10:20 - 10:50 - Corrida 3

(*)Horário de Brasília

