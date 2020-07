A espera foi longa, mas a Fórmula Renault Eurocup também volta a acelerar e abre neste fim de semana (10 e 11) a temporada 2020 no circuito de Monza, na Itália. Único brasileiro na categoria, o paulista Caio Collet não vê a hora de pilotar o carro #1 da equipe R-ace GP na rodada dupla que marca o início da 50ª edição da Fórmula Renault.

Nesta segunda e terça-feira (6 e 7), os pilotos já realizaram treinos coletivos no traçado de 5,793 km. No primeiro dia, Collet terminou com o segundo melhor tempo e, nesta terça-feira, ficou em sexto.

Nesta quinta-feira (9), haverá mais treinos e o classificatório para a corrida 1, a partir das 12h40 (de Brasília). Na sexta-feira, o classificatório para a corrida 2 acontecerá às 4 horas (de Brasília) e a primeira prova terá sua largada às 8 horas. No sábado, a última corrida da etapa será disputada a partir das 4h45 (de Brasília).

Integrante do Renault Sport Academy, Collet inicia sua segunda temporada na categoria. Em 2019, o piloto de 18 anos foi o campeão entre os estreantes (com 10 vitórias) e ficou em quinto lugar no geral (com seis pódios).

“Estou bem ansioso para voltar a correr. Foi uma pausa muito longa, que ninguém esperava. Mas será uma volta igual pra todo mundo. Será muito importante trabalhar forte desde o primeiro treino para estar 100%”, ressaltou Collet, que este ano passou a morar na Inglaterra, mais próximo da sede da equipe Renault F1, onde tem participado de várias atividades.

“Mesmo com a pandemia, conseguimos trabalhar bastante, analisando todos os dados dos testes, vendo os pontos fracos e fortes de tudo que temos feito. Estou bem confiante e não vejo a hora de voltar a acelerar o carro numa corrida”, declarou Collet.

“Estar no segundo ano é uma vantagem, por já saber como funciona todo o final de semana de corrida”, lembrou o piloto que também agradeceu aos patrocinadores por manterem o apoio ao projeto.

“Gostaria de agradecer a todos os patrocinadores pela oportunidade de seguir no campeonato, principalmente depois de toda essa pandemia. Vamos trabalhar forte para ser um ano de muitas conquistas e vou dar o meu máximo para já começar o campeonato com o pé direito”, finalizou.

Um dos principais campeonatos na formação de jovens pilotos, a Fórmula Renault terá em 2020 sua 50ª edição. A categoria europeia conta com 18 pilotos inscritos na etapa inicial. Mesmo com os adiamentos em virtude do coronavírus, a F-Renault Eurocup manterá suas 10 etapas em rodada dupla, com poucas mudanças nos circuitos sedes.

Entre as principais novidades para 2020 na categoria, está o aumento da pontuação de 15 para 18 pontos ao campeão na sua superlicença. Além disso, o motor Renault passou de 270 para 300 cavalos de potência. O carro da F-Renault Eurocup é o F3 R homologado pela FIA, com chassis Tatuus F.3 T-318, monocoque de carbono FIA F.3 2018 e com Halo.

A corridas em Monza estão programados para serem exibidos ao vivo pelo Youtube e Facebook da Renault Sport (https://www.youtube.com/user/renaultsport ou https://www.facebook.com/RenaultSportSeries/).

Confira a programação para a etapa de Monza (Horários de Brasília):

Quinta-feira, dia 9

5:00 – 5:50 Treinos livres

8:50 – 9:40 Treinos livres

12:40 – 13:00 Classificatório Corrida 1

Sexta-feira, dia 10

4:00 – 4:20 Classificatório Corrida 2

8:00 – Largada Corrida 1

Sábado, dia 11

4:45 – Largada Corrida 2

O calendário da temporada 2020 da F-Renault Eurocup:

9-11 de Julho: Autódromo de Monza (Ita)

24-26 de Julho: Autódromo Enzo e Dino Ferrari / Ímola (Ita)

4-6 de Setembro: Nürburgring (Ale)

11-13 de Setembro: Circuito de Nevers Magny-Cours (Fra)

25-27 de Setembro: Circuito de Zandvoort (Hol)

9-11 de Outubro: Circuito de Barcelona-Catalunha (Esp)

22-24 de Outubro: Circuito de Spa-Francorchamps (Bel)

6-8 de Novembro: Hockenheim (Ale)

13-15 de Novembro: Circuito de Paul Ricard (Fra)

26-28 de Novembro: Yas Marina (Abu Dhabi)

