Na quarta (08), a Renault confirmou a volta de Fernando Alonso ao grid da Fórmula 1 a partir de 2021. Logo após o anúncio do retorno, a equipe organizou uma coletiva de imprensa, onde foram abordados diversos tópicos, desde a idade do espanhol até a influência de Briatore.

Próximo de completar 39 anos, o espanhol será o segundo piloto mais velho da categoria no ano que vem, atrás apenas de Kimi Raikkonen. Mas, para o bicampeão, a idade não pesará tanto em sua volta.

"Por muitos anos, o cronômetro é a única coisa que importa. Não a idade. Eu nunca tive uma classificação baseada no passaporte ou nada data de nascimento. Somente o relógio", disse Alonso em coletiva após o anúncio da contratação.

O chefe da Renault, Cyril Abiteboul, também falou sobre como a experiência do espanhol deve ajudar a equipe na sua missão de voltar ao topo.

"Sua experiência e determinação nos permitirão tirar o maior proveito um do outro para levar a equipe à excelência exigida na F1 moderna. Ele também tratá a nossa equipe uma cultura de disputa e vitória para superar obstáculos juntos". "Ao lado de Esteban, sua missão será ajudar a Renault a se preparar para a temporada 2022 nas melhores condições possíveis".

Ao longo de sua carreira, Alonso não apenas conquistou respeito como um dos melhores do grid, como também passou a ser visto como uma pessoa difícil de lidar. Sua última passagem pela McLaren terminou de modo amargo, devido à constante troca de farpas com a Honda, que fornecia motores para a equipe.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, Abiteboul defendeu que esse é um "novo" Alonso, livre da bagagem "tóxica" de suas passagens anteriores.

"Acho que os anos fora da F1 foram uma oportunidade dele reiniciar, medir o quão sortudo e privilegiado nós somos por estar na F1, voltando com uma mentalidade nova".

"Não podemos esquecer o quão tóxica a competição pode ser nas pessoas. Não importa o quanto você se esforce, nem sempre irá vencer. E isso acontece por causa do esporte".

"Não estou surpreso que um esporte que é assim cria esse tipo de situação e legado, mas é por isso que ele estava tão interessado nesse novo momento para o esporte, tendo também a oportunidade de trazer o novo Fernando para a nova F1".

E enquanto Alonso tem uma reputação de ser alguém difícil de lidar, Abiteboul disse que ele deve entrar em contato com o ex-chefe da Renault Flavio Briatore para pegar uns conselhos.

"Acho que o único que foi bem-sucedido nesse aspecto é Flavio, e acho que não é segredo que eu sou próximo dele. Eu vi algumas das coisas que ele fez com o Fernando e eu tenho contato direto com Flavio. Ele está por perto e foi parte do anúncio de hoje".

