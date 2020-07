Depois de uma performance difícil durante o GP da Áustria de Fórmula 1, a Ferrari resolveu adiantar a introdução de algumas novidades que eram previstas apenas para o GP da Hungria. Para o GP da Estíria deste final de semana, a equipe trouxe uma nova asa dianteira entre as atualizações.

Após uma pré-temporada bem abaixo do esperado, a falta de performance da Ferrari se repetiu no Red Bull Ring, com Charles Leclerc sendo o único da dupla a passar para o Q3, com Sebastian Vettel ficando no Q2.

Apesar de Leclerc terminar em segundo na prova, o melhor tempo da Ferrari foi 0s9 mais alto que o tempo da pole do monegasco em 2019.

A equipe planejava uma série de atualizações apenas para a Hungria, como forma de dar a volta por cima em termos de performance. Mas após o fiasco na Áustria, a Ferrari acelerou o desenvolvimento da nova asa dianteira para estrear já na Estíria, como mostram as imagens de Giorgio Piola.

A Ferrari, que foi pioneira na introdução de um túnel mais quadrado na placa de baixo no ano passado, voltou a apresentar um formato mais redondo para esta prova. No entanto, isso se neutraliza à medida que o ar avança para trás, liberando mais cedo o fluxo de ar rotativo produzido pelo túnel.

A Ferrari achatou essa seção traseira ainda mais na nova versão da asa, permitindo que a barbatana colocada na parte superior da placa em pé tivesse um tamanho maior. O "lábio" na bora traseira permanece igual para acondicionar o fluxo de ar para cima e para fora.

Também parece haver mudanças detalhadas na inclinação dos elementos da asa dianteira, porque a Ferrari procura também rever os problemas do SF1000 em curvas mais lentas, como mostrado abaixo.

Front wings of Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Photo by: Giorgio Piola

Em comparação com o design antigo (asa inferior na foto acima), os elementos do novo design (asa superior na foto) têm uma transição mais gradual para a placa final, com uma quantidade reduzida de torção.

Uma continuação da filosofia de uma aerodinâmica carregada, onde a Ferrari pretende gerar a maior parte do downforce na frente com a parte interna da asa, a seção externa pode ser modelada para incentivar o ar a passar pelas rodas dianteiras.

O novo design parece ser uma tentativa de mudar a maneira como o fluxo de ar muda para o lado exterior.

A Ferrari testará suas novas peças aerodinâmicas nos treinos de sexta-feira para determinar elas serão um passo adiante na atualização das asas usadas no início da temporada.

Front wings of Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Photo by: Giorgio Piola

