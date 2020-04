Caio Collet lidera os testes da F-Renault Eurocup em Valência

Bom começo para o brasileiro Caio Collet nos testes da pré-temporada da Fórmula Renault Eurocup. O piloto de 17 anos foi o mais veloz entre os 26 carros que estiveram nesta quarta e quinta-feira (11 e 12) no autódromo Ricardo Tormo, em Valência, na Espanha.

Campeão entre os estreantes na temporada 2019, Collet – que segue com a equipe R-ace GP - registrou sua volta mais rápida em 1min29s063. “Foi a primeira vez que pilotei pela equipe neste circuito e estou feliz com o progresso que tivemos nestes dois dias. Este ano, a equipe conta com três pilotos experientes e o Petr (Ptacek), o Kush (Maini) e eu trabalhamos muito bem juntos”, destacou Collet, que é integrante do Renault Sport Academy.

“O clima está muito bom e demos um grande passo à frente hoje. Estou muito satisfeito, mas ainda é só um teste. No entanto, se mantivermos esse impulso, acredito que teremos tudo para lutar pelo título da temporada”, frisou o brasileiro, que no ano passado terminou em quinto no geral, com seis pódios. Entre os estreantes, foram 10 vitórias.

“Como no ano passado, a briga promete ser grande, com fortes concorrentes, mas acho que duas ou três equipes estarão à frente e precisamos estar entre elas”, completou Collet.

Galeria Lista Caio Collet 1 / 5 Foto de: Dutch Photo Agency Caio Collet 2 / 5 Foto de: Dutch Photo Agency Caio Collet 3 / 5 Foto de: Dutch Photo Agency Caio Collet 4 / 5 Foto de: Dutch Photo Agency Caio Collet 5 / 5 Foto de: Dutch Photo Agency

Os testes coletivos que aconteceriam neste sábado e domingo, em Barcelona, foram cancelados em virtude de todos os acontecimentos em decorrência do coronavírus, visando as medidas de segurança para evitar mais casos. Ainda não há uma definição sobre os testes em Paul Ricard, no final do mês.

A temporada só terá início em maio, em Silverstone (Ing), já que a primeira etapa – marcada inicialmente para abril em Monza (Ita) - foi cancelada e transferida para outubro em Hockenheim (Ale).

Os melhores tempos em Valência (Top-10 combinados os dois dias):

1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP 1min29s063

2 Victor Martin (Fra) ART GRAND PRIX 1min29s279

3 Mikhael Belov (Rus) M2 COMP. 1min29s342

4 Paul Aron (Est) ART GRAND PRIX EST 1min29s487

5 Lorenzo Colombro (Ita) BHAITECH 1min29s517

6 Kush Maini (Ind) R-ACE GP 1min29s678

7 Petr Ptacek (CZe) R-ACE GP 1min29s772

8 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX 1min29s789

9 Ugo de Wilde (Bel) ARDEN 1min29s986

10 Xavier Llovera (Esp) GRS 01min30s108