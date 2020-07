O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que a equipe está "no escuro" depois que Lewis Hamilton teve um frustrante 2º treino livre na Áustria.

Hamilton terminou a sessão na sexta posição, mais de 0s6 mais lento que seu companheiro de equipe e vencedor do GP da Áustria, Valtteri Bottas.

A sessão foi abordada de maneira diferente pelas equipes, porque a chuva deve prejudicar as ações de sábado e, se a classificação não puder ser realizada no domingo de manhã, o grid será formado com os resultados do TL2.

Wolff disse que a equipe não tinha ido para o modo de classificação completo com sua unidade de potência, mas teve o motor mais forte do que normalmente faria em uma sexta-feira.

"Não foi com força total, mas também não foi médio", disse Wolff à ORF. "Adicionamos um pouco mais. Digamos que alcançamos um nível de desempenho que normalmente não temos na sexta-feira.”

"Estamos um pouco no escuro, especialmente com os tempos de Lewis. Há um problema com o carro."

"No momento, não sabemos. O carro não mostrava rendimento em todo o lugar. Mas temos canais de dados para tudo, e você tem que se apressar para analisar isso."

Questionado sobre o que a equipe tinha na manga para a classificação, Wolff disse: "Não muito mais. Comparado com a semana passada, Verstappen melhorou e, especialmente, os Racing Points também.”

"Todo mundo está mais lento, assim como nós. Mas há muito pensamento e dados a serem coletados para ver onde está o desempenho."

Hamilton disse que não tinha explicação para suas dificuldades na sessão da tarde.

"Aquilo que não sei, não posso dizer nada", disse o piloto. "Pareceu relativamente normal, mas estava muito distante, então há muito trabalho em segundo plano para tentar descobrir o porquê.”

"Eu estava me sentindo bem no primeiro treino e o início do TL2 foi muito bom, e então começou a cair. Outros por aí foram rápidos, e Valtteri obviamente tem um bom ritmo. Espero que amanhã seja um pouco melhor."

Sobre o 2º treino podendo formar o grid, ele disse: "Será muito ruim se não conseguirmos nos classificar, porque não foi ótimo. Começarei mais atrás do que na semana passada, por isso definitivamente será um desafio. Estou tentando fazer a dança do tempo seco, para garantir que não chova no domingo."

Hamilton concordou que o grid está mais próximo do que no último fim de semana.

"Parece que sim, mas você nunca sabe o que está acontecendo. Parece que os outros estão ficando bem rápidos, ou diminuímos a velocidade, um dos dois.”

"Como eu disse, temos que trabalhar um pouco. Espero que possamos correr quando estiver chovendo, é divertido, por isso espero que ainda possamos guiar na chuva."

SEXTA-LIVRE: Três times na ponta, Ricciardo bate forte, Ferrari muito mal e GP do Brasil ameaçado

PODCAST: Bastidores do início da F1 na Áaustria e participação de Felipe Drugovich