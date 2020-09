A segunda prova da quinta etapa da Fórmula Renault Eurocup, realizada neste domingo (dia 27) em Zandvoort (Hol), mostrou mais uma vez uma batalha acirrada pela liderança do campeonato entre o brasileiro Caio Collet e o francês Victor Martins. Após a vitória do rival na corrida de sábado (26), o brasileiro deu o troco e faturou de ponta a ponta a prova que fechou a primeira metade da temporada 2020.

Com cinco etapas e 10 provas até aqui, Collet e Martins seguem como protagonistas do campeonato. O francês sai da Holanda com apenas dois pontos de vantagem (176 e 174).

A bordo do Renault #1, Collet conquistou logo cedo sua segunda pole position na temporada. Primeiro objetivo alcançado, o brasileiro fez uma largada perfeita, abriu uma boa vantagem e administrou bem o seu ritmo para chegar 2,5 segundos à frente de Martins e mais de 18 segundos à frente do terceiro colocado, o argentino Franco Colapinto.

“Estou muito feliz por ter maximizado tudo o que não conquistamos ontem. A classificação foi a chave deste resultado e metade do trabalho foi feito com a conquista da pole position. Depois, foquei bem na largada. Tivemos um carro muito bom, consistente durante toda a corrida. A equipe fez um grande trabalho e gostaria de agradecer muito a todos da R-ace GP e aos meus parceiros pelo suporte”, destacou o brasileiro de 18 anos, que integra o programa Renault Sport Academy.

“O campeonato está muito competitivo entre o Victor e eu. Gosto muito desta disputa entre nós, porque ele também é um piloto de alto nível. Então é sempre muito bom, melhor ainda terminar na frente. Seguimos na briga”, finalizou Collet, que detém um recorde absoluto na categoria: já são 29 corridas seguidas na zona de pontos. Em sua segunda temporada na F-Renault Eurocup, o piloto – que conquistou o título de estreantes em 2019 – só não pontuou na primeira etapa do ano passado.

A vitória em Zandvoort foi a terceira de Collet em 2020 (o brasileiro já havia vencido em Monza e Magny-Cours). Além disso, tem mais quatro pódios (três segundos lugares: Ímola, Magny-Cours e Zandvoort; e um terceiro em Monza).

A próxima etapa da temporada acontecerá nos dias 10 e 11 de outubro, em Barcelona (Esp).

Confira os resultados em Zandvoort:

Corrida 2 / Domingo

1 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP 21 voltas

2 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX + 2.577

3 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT + 18.690

4 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT + 19.180

5 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH + 21.912

6 #3 Petr Ptacek (CZE) R-ACE GP + 27.310

7 #73 Tijmen van der Helm (Hol) FA RACING + 29.849

8 #93 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX + 30.373

9 #12 Roman Stanek (CZE) MP MOTORSPORT + 31.392

10 #38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT + 32.081

Corrida 1 / Sábado

1 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX 20 voltas

2 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP + 1.453

3 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT + 17.297

4 #3 Petr Ptacek (CZE) R-ACE GP + 20.142

5 #71 Amaury Cordeel (Bel) FA RACING + 20.382

6 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT + 24.421

7 #91 Paul Aron (Fra) ART GRAND + 24.650

8 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 25.102

9 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH + 28.341

10 #93 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX + 31.823

Classificação do Campeonato, após 5 etapas / 10 corridas (Top-10):

1. Victor Martins (Fra) 176

2. Caio Collet (Bra) 174

3. David Vidales (Esp) 129

4. Franco Colapinto (Arg) 91

5. Alex Quinn (GB) 69

6. Lorenzo Colombo (Ita) 66

7. Wiliam Alatalo (Fin) 60

8. Grégoire Saucy (Sui) 56

9. Paul Aron (Fra) 33

10. Petr Ptacek (CZE) 30

