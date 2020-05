Os organizadores da Fórmula Renault Eurocup divulgaram o novo calendário provisório para a histórica 50ª edição do campeonato. Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus e que afetou as competições de todo o mundo, as provas iniciais foram adiadas e a previsão agora é de retorno entre os dias 9 e 11 de julho, no circuito de Monza, na Itália.

Único brasileiro inscrito na categoria, o paulista Caio Collet volta à Europa na semana que vem, onde retomará o planejamento para a temporada 2020 com a equipe R-ace GP. Integrante do Renault Sport Academy, o piloto fará este ano sua segunda temporada na F-Renault Eurocup. Em 2019, Collet foi o campeão entre os estreantes (com 10 vitórias) e ficou em quinto lugar no geral (com seis pódios).

Galeria Lista Caio Collet na F-Renault Eurocup 1 / 3 Foto de: Dutch Photo Agency Caio Collet na F-Renault Eurocup 2 / 3 Foto de: Dutch Photo Agency Caio Collet na F-Renault Eurocup 3 / 3 Foto de: Dutch Photo Agency

“Estou muito animado para voltar às corridas. Desde o teste coletivo em Valência, no mês de março, não guio o carro, mas vai ser igual para todo mundo”, comentou Collet, que liderou a única sessão de teste da pré-temporada realizada na pista espanhola.

“Do novo calendário só não conheço os circuitos de Ímola e Zandvoort, mas já dei algumas voltas nas pistas no simulador”, explicou o piloto que passou a quarentena com seus pais em São Paulo e também participou de alguns campeonatos virtuais.

“Volto para a Europa dia 25. Temos testes previstos para os dias 2 e 3 de julho em Magny-Cours, mas já vou reforçar meus treinos físico e mental e também devo passar uma semana com o pessoal lá na sede da equipe. Vamos focar 100% para estarmos bem preparados para o nosso retorno”, completou Collet, de 18 anos.

A Fórmula Renault Eurocup manteve as 10 etapas em rodada dupla, com algumas mudanças de circuitos. A temporada será encerrada nos dias 26, 27 e 28 de novembro, no circuito Yas Marina, em Abu Dhabi.

Um dos principais campeonatos na formação de jovens pilotos, a Fórmula Renault Eurocup já conta com 25 pilotos inscritos na etapa inicial.

O novo calendário provisório da temporada 2020 da F-Renault Eurocup*:

9-11 de Julho: Autódromo de Monza (Ita)

24-26 de Julho: Autódromo Enzo e Dino Ferrari / Ímola (Ita)

4-6 de Setembro: Nürburgring (Ale)

11-13 de Setembro: Circuito de Nevers Magny-Cours (Fra)

25-27 de Setembro: Circuito de Zandvoort (Hol)

9-11 de Outubro: Circuito de Barcelona-Catalunha (Esp)

22-24 de Outubro: Circuito de Spa-Francorchamps (Bel)

6-8 de Novembro: Hockenheim (Ale)

13-15 de Novembro: Circuito de Paul Ricard (Fra)

26-28 de Novembro: Yas Marina (Abu Dhabi)

* sujeito à evolução da pandemia da Covid- 19