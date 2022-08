Casa de Zanardi pega fogo e ex-piloto é transferido para hospital na Itália

Carregar reprodutor de áudio

O período difícil de Alex Zanardi continua e para ele, realmente, parece não haver paz. Nas últimas horas, a casa em que o ex-piloto está instalado pegou fogo e ele foi transferido para um hospital em Vicenza. Felizmente o incêndio foi controlado rapidamente, mas a causa ainda não foi encontrada.

Agora será importante avaliar qualquer dano ao maquinário que assiste Alex após o terrível acidente ocorrido há 2 anos (em 19 de junho de 2020) em Pienza, perto de Siena, enquanto o bolonhês pretendia participar de um evento beneficente com sua handbike.

Zanardi será transferido para um centro médico em Vicenza. Com toda a probabilidade, ele encontrará uma vaga no departamento de reabilitação do hospital San Bartolo, uma estrutura na qual já havia sido internado há alguns meses após o acidente de bicicleta.

O bicampeão da IndyCar e multicampeão paralímpico estava em casa há quase 9 meses, após a decisão da família de trazê-lo de volta à residência em Noventa Padovana para continuar o processo de reabilitação após o terrível acidente em Pienza que reduziu até o fim da vida há pouco mais de dois anos.

Zanardi acabou contra um veículo pesado, um caminhão, com ferimentos gravíssimos na cabeça e no rosto. Por esse motivo, ele passou por várias cirurgias para reduzir fraturas e reconstruir as partes danificadas do rosto.

