Análise: O jogo além das pistas

No Brasil, o mercado das apostas mudou de patamar e tornou-se presente nas diversas modalidades disputadas. Os sites especializados se multiplicaram e o aumento da concorrência fez com que a qualidade e variedade também crescessem, beneficiando, em um primeiro momento, os apostadores e, posteriormente, todo o ecossistema esportivo.

Não cabe dúvida, no país do futebol o grande interesse está no esporte mais popular. Sinal disso é o investimento que as casas de apostas estão fazendo para patrocinar os clubes nacionais. No ano passado, 19 dos 20 times do Brasileirão contavam com o patrocínio de alguma companhia do setor.

No entanto, o foco não está só no futebol. Os sites de apostas esportivas também estão presentes no automobilismo e, nesse segmento, nas mais diversas categorias, como a Fórmula 1 e o MotoGP, que são os grandes destaques. Além de oferecer apostas nos eventos da NASCAR, Fórmula E, Moto2 e Moto3.

Assim como em outros esportes, a variedade de fatores que podem ser motivo de aposta é grande. Além do vencedor ou do campeão do mundial, também estão presentes variáveis que envolvem os treinos livres, a corrida qualificatória e, até mesmo, os construtores.

Na Fórmula 1, por exemplo, é possível escolher o melhor piloto no treino, logo, na qualificação para a corrida, no vencedor do GP e, nos mercados a longo prazo, no campeão do mundial, além da equipe que levará o troféu no Campeonato de Construtores.

Atualmente, as odds apontam para o bicampeonato de Max Verstappen. O piloto da Red Bull lidera o campeonato com 233 pontos, seguido por Charles Leclerc, da Ferrari, e Sergio Pérez, também da Red Bull.

Outro mercado que os sites de apostas esportivas atuam é no de construtores. É possível realizar palpites em qual equipe levará o troféu que premia os profissionais por trás das peças fundamentais para o funcionamento do carro e a segurança dos pilotos.

A pontuação está relacionada com o desempenho dos dois pilotos da escuderia nas corridas ao longo da temporada. Assim como para o campeão do mundial, as odds apontam para dobradinha da Red Bull, quebrando assim uma longa hegemonia da Mercedes, que venceu os últimos 8 campeonatos.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

No mundo das duas rodas, o MotoGP é o maior campeonato da modalidade, seguido pelos eventos Moto2 e Moto3. Na principal categoria, Fabio Quartararo, da Yamaha, lidera sendo seguido de perto pelo espanhol Aleix Espargaró, que protagonizou um dos maiores erros da temporada.

Correndo em “casa”, no Grande Prêmio da Catalunha, o piloto liderava a corrida, porém confundiu a sinalização da última volta com a de fim de prova. Com isso, ele desacelerou a moto e começou a celebrar a vitória, no entanto, ainda faltava uma volta e os pilotos que o seguiam não se equivocaram. Aleix terminou em quinto e aos prantos.

Nas casas de apostas, tudo indica que Quartararo conseguirá manter a liderança e terminar o ano como campeão mundial. O erro de Aleix não diminuiu a grande temporada que vem fazendo e o espanhol é o segundo na lista de favoritos. No terceiro lugar, porém longe dos dois primeiros, está Francesco Bagnaia, que compete pela lendária Ducati.

Além das competições de maior destaque, os sites de apostas também contam com a NASCAR, ademais das já citadas, Moto2 e Moto3. Nessas modalidades a variedade de palpites não é tanta e estão focadas no campeão do ano, sem dar tantas voltas.

O mundo das apostas aumentou seu escopo e superou as fronteiras dos esportes físicos, como UFC e basquete, e chegou ao universo dos motores, e os aficionados pelo automobilismo encontram as principais modalidades do segmento com o mesmo destaque que o futebol tem nos sites especializados.

Chase Briscoe, Stewart Haas Racing, Mahindra Tractors Ford Mustang appraching the finish line Photo by: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images