O coronavírus mudou radicalmente a cara do esporte a motor em 2020, dentro e fora do Brasil. Por conta da consequência da pandemia, o país não organiza um evento de automobilismo desde março e várias das categorias, incluindo a principal delas, a Stock Car, visa realizar a temporada a partir do segundo semestre.

Nesta sexta-feira a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) divulgou uma espécie de ‘Guia’, sugerindo as condições de como as corridas poderão voltar, sempre de acordo com os órgãos de saúde dos municípios e estados dos locais das provas.

Entre os destaques do Plano Estratégico de Retorno às Atividades Automobilísticas no Brasil, estão medidas de prevenção, como uso obrigatório de máscaras, restrição de horário das atividades (apenas entre 8h e 18h), além de recomendar a escolha dos locais menos afetados pela Covid-19.

"O trabalho, que contou a participação das comissões, promotores e federações em sua confecção, servirá como guia de boas práticas de saúde para a retomada das provas nas mais diferentes categorias de nosso esporte em um cenário de pandemia do COVID-19", diz o comunicado da CBA.

"Como o próprio documento ressalta, a volta das corridas só deverá acontecer com a permissão das autoridades de saúde locais e estaduais e seguindo fielmente suas instruções e determinações."

"Com a supervisão da Comissão Médica da CBA, comandada pelo Dr. Dino Altmann, o plano consiste em uma compilação de recomendações para todos aqueles que exercem atividades dentro de um prova automobilística, de sinalizadores a chefes de equipe, levando-se em conta as particularidades do nosso universo."

"A entidade entende que com essa base de sugestões e indicações, aliadas ao compromisso, cuidado e responsabilidade de todos os agentes de nosso esporte, estaremos aptos para o retornar às pistas tão logo haja a liberação por parte das autoridades competentes."

Confira a íntegra do documento aqui.

